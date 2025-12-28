edición general
Groenlandia y la seguridad nacional

El desprecio de Donald Trump por el Derecho Internacional se supera con cada día que pasa.. En cierta ocasión parafraseó a Napoleón para afirmar que lo que es bueno para Estados Unidos no puede ser malo, de acuerdo con la ideología nacionalista de sus eslóganes America First y MAGA (Make America Great Again) que quieren decir que Estados Unidos hará todo aquello que le haga más fuerte, más seguro y más próspero o, al menos, lo que Trump piense que va en esa dirección que no es exactamente lo mismo.

#1 eipoc *
Los natontados aún se piensan que lo de Ucrania es por defender su soberanía y sus valores. Son impermeables a estas noticias en su planteamiento.
tul #2 tul
#1 seran la soberania y valores gringos porque esos no han conocido algo asi de este pais en su puta vida.
suppiluliuma #3 suppiluliuma *
#_2 Los Zazis de MNM aún se piensan que lo de Ucrania es Rusia defendiendose a si misma, y la familia tradicional, de la OTAN, los gays y los trans. Son impermeables a estas noticias en su planteamiento:

Russia praises US security strategy shift heralded by ‘strong’ Trump
