Greta Thunberg denuncia golpizas y amenazas durante cinco días detenida en Israel tras flotilla a Gaza

La reconocida activista sueca Greta Thunberg relató los cinco días de maltratos que sufrió bajo custodia israelí a comienzos de este mes, luego del intento de la flotilla humanitaria Global Sumud de entregar ayuda a Gaza, según los medios locales. Thunberg describió cómo las fuerzas israelíes la golpearon, patearon y amenazaron con gas mientras se encontraba detenida junto a otros participantes suecos de la flotilla, que buscaba romper el bloqueo impuesto por Israel a la entrada de alimentos y medicinas al enclave.