El Gregorio Marañón salva la pierna de un niño de 7 años con sarcoma gracias al trasplante de un adulto y tecnología 3D

Un equipo multidisciplinar del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha logrado salvar la pierna de un niño de 7 años, afectado por un osteosarcoma, mediante el uso de tecnología 3D y el trasplante de una tibia de un donante adulto. La intervención, de extrema complejidad, ha permitido la extirpación completa del tumor, conservar la articulación de la rodilla y la parte proximal del fémur, así como reconstruir el hueso afectado con un injerto biológico, lo que supone “un hito en la cirugía oncológica pediátrica”, subraya el centro