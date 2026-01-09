edición general
El Gregorio Marañón salva la pierna de un niño de 7 años con sarcoma gracias al trasplante de un adulto y tecnología 3D

Un equipo multidisciplinar del Hospital General Universitario Gregorio Marañón ha logrado salvar la pierna de un niño de 7 años, afectado por un osteosarcoma, mediante el uso de tecnología 3D y el trasplante de una tibia de un donante adulto. La intervención, de extrema complejidad, ha permitido la extirpación completa del tumor, conservar la articulación de la rodilla y la parte proximal del fémur, así como reconstruir el hueso afectado con un injerto biológico, lo que supone “un hito en la cirugía oncológica pediátrica”, subraya el centro

Esta es la gente importante de verdad para nuestra sociedad y no si Lamine está triste o Vinicius se tira un pedo.
Cómo me gusta la sanidad pública!
