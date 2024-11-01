·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10035
clics
El día que un estudiante me hizo dudar de la gravedad
7755
clics
Sin justicia, ¿para qué sirve el estado de derecho?
8889
clics
La compañía china XPENG tiene que cortar en directo y sobre el escenario el recubrimiento de su robot IRON para demostrar que es real. [Eng]
7011
clics
La pregunta que le hace Silvia Intxaurrondo a Miriam Nogueras sobre el bloqueo de Junts deja a la portavoz sin palabras por unos segundos
4239
clics
La ‘excusatio non petita’ de Juan del Val en ‘El hormiguero’
más votadas
469
La Comunidad de Madrid dio resultados negativos de cáncer de colon a pacientes con pruebas positivas
698
Pedro Sánchez, el presidente mejor valorado de la historia democrática por delante de Suárez y de Aznar
526
El escolta de Vito Quiles es uno de los ultras nazis del Real Madrid de Florentino Pérez
581
Un juez declara ilegal los pagos del PP a 6 tránsfugas del PSOE para 'comprar' la alcaldía de Cartagena
371
Ayuso: «Gracias a Inda y a OkDiario por contar la verdad y no ser prensa del régimen»
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
11
meneos
129
clics
Greg Bovino haciendo el saludo nazi
Greg Bovino, comandante del ICE, haciendo el saludo nazi y burlándose de los vecinos de las personas que han secuestrado en Waukegan, Illinois.
|
etiquetas
:
greg bovino
,
ice
,
saludo
,
nazi
6
5
0
K
43
CamisaParda
2 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
6
5
0
K
43
CamisaParda
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Verdaderofalso
Mi pregunta es: A alguien le sorprende? A mí no
0
K
20
#2
karakol
#1
Como de mierda de persona tienes que ser para disfrutar en un trabajo que consiste en aterrorizar personas.
En vez de Bovino debería llamarse Caprino, por lo cabrón que es.
0
K
20
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
En vez de Bovino debería llamarse Caprino, por lo cabrón que es.