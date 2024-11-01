edición general
Greg Bovino haciendo el saludo nazi

Greg Bovino, comandante del ICE, haciendo el saludo nazi y burlándose de los vecinos de las personas que han secuestrado en Waukegan, Illinois.

Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Mi pregunta es: A alguien le sorprende? A mí no
karakol #2 karakol
#1 Como de mierda de persona tienes que ser para disfrutar en un trabajo que consiste en aterrorizar personas.

En vez de Bovino debería llamarse Caprino, por lo cabrón que es.
