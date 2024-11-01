·
3
meneos
10
clics
Greenpeace pide no cazar jabalíes para combatir la peste porcina y demanda una moratoria a la ganadería intensiva
'Los jabalíes son el 'mensajero' y víctimas de la peste porcina africana, no los culpables de que haya aparecido en España', declaró Luís Ferreirim.
+ valorados
#4
plutanasio
No hombre no, mejor que pasten por las ciudades como si fuesen un gatito callejero. Hay que joderse con estos ecolojetas capitalinos.
6
K
51
#5
Verdaderofalso
#4
leí una vez un artículo que hablaba que las jabalís adelantaban los celos y por tanto las crías por la caza
0
K
20
#8
plutanasio
#5
pues puede ser, los ciervos, sin embargo, llevan teniendo la berrea en las mismas fechas desde que tengo recuerdos. Y también se les caza.
0
K
12
#3
crob
*
los jabalís se han desmadrado, micho y de hace tiempo, igual que micha fauna cinegética
Dicho esto, se habla poco o nada de las condiciones de hacinamiento, sobrefarmacologización e inmunosupresión de las fábricas de carne.
Y de la centralización y super industrialización de las mismas.
En Catalunya se fabrican cerdos para medio mundo! pero los purines no se pueden exportar, así tenemos los acuíferos y de los sobreprecios de los campos en Solsona: vertederos de mierda de marrano y masías históricas inhabitables por el olor
Algú ho havia de dir, collons ja
4
K
40
#1
pelagius
Cuánto tarao!
3
K
38
#6
DonaldBlake
No se habla mucho de las razones por las que un animal que no está en la cúspide de la cadena alimentaria no tenga depredadores naturales ¿Qué les habrá ocurrido? ¿Los que se cargaron a los depredadores naturales son los mismos que piden cargarse a los jabalíes? Son amantes de la Naturaleza, sin duda alguna.
1
K
19
#9
Fotoperfecta
#6
Por eso "algunos" quieren la caza del oso y del lobo. Con la justificación de la muerte del ganado se empeñan en cazarlos.
Aunque la realidad es que si no hay depredador natural los herbívoros campan a sus anchas.
Llámese ciervo, corzo, jabalí, liebres, etc. Al final se trata de competencia entre especies (aunque una va con escopeta).
3
K
35
#10
DonaldBlake
*
#9
Y es pura avaricia, la capacidad de reproducción del jabalí es enorme, dudo que estuviesen en peligro de extinción, aunque hubiese lobos pero, claro, así tocan a más. Pues, toma más.
Me ha venido a la cabeza también lo que lleva tiempo pasando con las plagas de conejos (o liebres, que siempre me lío). Si haces desaparecer a lobos, zorros, linces, aves rapaces, etc.
2
K
26
#7
Astur_
buena noticia
0
K
10
#2
mikhailkalinin
Tiene mucho sentido. Yo apuesto por no cazar jabalíes. Creo en la pezuña invisible. La piara se autorregula.
0
K
9
