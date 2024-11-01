¿Por qué Greenpeace ha enviado un barco para ayudar a la Flotilla Global Sumud a llegar a Gaza y lo qué ha pasado estos días? (ENG)

La función del buque es proporcionar apoyo técnico y operativo marítimo junto con la organización de rescate humanitario Open Arms, a la flotilla civil y ayudar a los barcos a atravesar el Mediterráneo de forma segura antes de que recorran las últimas 200 millas náuticas hasta las costas de Gaza. Se trata de un acto de solidaridad, apoyo concreto y resistencia no violenta, basado en la convicción de que, cuando los gobiernos no protegen la vida ni respetan el derecho internacional, la gente seguirá uniendo sus fuerzas para actuar.