edición general
9 meneos
14 clics
Greenalia intenta desvincularse de la celulosa de Altri tras la denegación del enganche eléctrico

Greenalia intenta desvincularse de la celulosa de Altri tras la denegación del enganche eléctrico

Empiezan a sentirse los primeros movimientos empresariales después del varapalo de la denegación del enganche eléctrico a la celulosa de Altri. Tras el ‘no’ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la creación de la subestación eléctrica para la planta y que deja su futuro en la cuerda floja, Greenalia, presentada en todo momento por adeptos y detractores como empresa palanca de la multinacional portuguesa, pone pie en pared: “Les requerimos para que se abstengan de forma inmediata a utilizar la expresión ‘Altri-Green

| etiquetas: greenalia , celulosa , altri , galicia
8 1 0 K 110 actualidad
4 comentarios
8 1 0 K 110 actualidad
#1 Chuache_cientifico
Estos no eran los putos desgraciaos que querían arrancar cientos de miles de olivos a costa de sus dueños?
1 K 17
Mala #2 Mala
#1 Creo que los gallegos estarán encantados de que dejen en paz "sus olivos".:-O
0 K 10
#4 laruladelnorte
#2 En los últimos meses, también salía a la luz que la compañía verde —así se autodenominan— pretende arrasar varias hectáreas de olivares en Jaén, con sus expropiaciones forzosas incluidas, para sustituirlos por una granja de placas solares.
0 K 10
#3 El_dinero_no_es_de_nadie
#1 Expropiaciones autorizadas por el gobierno de España en sus planes PERTES, al ser considerados proyectos estratégicos de energías renovables.

Proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE)
planderecuperacion.gob.es/como-acceder-a-los-fondos/pertes#renovables
0 K 12

menéame