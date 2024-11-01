Greenalia intenta desvincularse de la celulosa de Altri tras la denegación del enganche eléctrico

Empiezan a sentirse los primeros movimientos empresariales después del varapalo de la denegación del enganche eléctrico a la celulosa de Altri. Tras el ‘no’ del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la creación de la subestación eléctrica para la planta y que deja su futuro en la cuerda floja, Greenalia, presentada en todo momento por adeptos y detractores como empresa palanca de la multinacional portuguesa, pone pie en pared: “Les requerimos para que se abstengan de forma inmediata a utilizar la expresión ‘Altri-Green