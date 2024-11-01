Las graves ilegalidades cometidas con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía

La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal, cáncer de cérvix y demás programas de salud pública, todos puestos en marcha por el SAS y funcionando al margen del ordenamiento jurídico. Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP.