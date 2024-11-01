edición general
Las graves ilegalidades cometidas con relación al Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama en Andalucía

La asociación Justicia por la Sanidad descubre graves ilegalidades, que no afectan sólo al Programa de DPCM, sino que también afecta a los programas de detección de cáncer colorrectal, cáncer de cérvix y demás programas de salud pública, todos puestos en marcha por el SAS y funcionando al margen del ordenamiento jurídico. Estas graves ilegalidades que se exponen a continuación implican en general a altos cargos, directivos y personal funcionario y estatutario del SSPA, pero principalmente apuntan con claridad a los gobiernos del PSOE y PP.

#1 tierramar
La inseguridad jurídica generada es absoluta, y adelanto que la Justicia y Fiscalía tendrán muy difícil o imposible averiguar a quiénes se puede exigir responsabilidades, por varios motivos: el principal, como causa primera, tener instituido un sistema político (partidocracia u oligarquía de partidos) que no garantiza de forma efectiva los derechos de los españoles al carecer de los necesarios mecanismos efectivos de control del poder; una regulación normativa que genera una colosal inseguridad…   » ver todo el comentario
#2 tierramar *
Lo ocurrido con el citado Programa de DPCM, el cual forma parte de las prestaciones de salud pública, es un efecto más del absoluto caos en la planificación, organización y funcionamiento del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) y de otras muchas instituciones públicas, incluidos el gobierno y el Parlamento andaluz de varias legislaturas. Cuando unos y otros tuercen sus actuaciones y actúan al margen de la legalidad, todo es susceptible de salir mal, y este escándalo no será el último, como lleva advirtiendo la asociación Justicia por la Sanidad durante años.
#3 tierramar *
Hace tiempo que no somos de las mejores sanidades del mundo, debido a la corrupción PPSOE. Esto que está ocurriendo en ANdalucia está ocurriendo en otras comunidades, sino en todas, a diferentes intensidades: listas de espera mortales,....máquinas carísimas que pasan de hospitales públicos a manos privadas,... Lo de que somos la mejor sanidad, era una cortina de humo para no dejar ver, y que los contribuyentes no se rebelen. No sé cuantas ruedas de molino que trae la corrupción política, vamos a seguir tragando
