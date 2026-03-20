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"Es un grave retroceso": A través de decreto el Gobierno de Kast eliminó Unidad de Pueblos Indígenas del Ministerio de Bienes Nacionales
Se eliminó la instancia creada en 2017 atribuyendo a que la decisión se enmarca en los recortes de gasto ordenados por Hacienda.
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