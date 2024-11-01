GrapheneOS finalmente está listo para liberarse de los Pixels, y puede que nunca mire atrás [eng]

GrapheneOS, el popular fork de Android centrada en la privacidad y conocido por su soporte exclusivo para teléfonos Google Pixel, está a punto de ampliar su alcance. El proyecto ha confirmado que está trabajando con un importante fabricante de teléfonos inteligentes Android para llevar su sistema operativo seguro a futuros teléfonos insignia
| etiquetas: grapheneos , snapdragon , oem adroid
GrapheneOS es una gran iniciativa, pero con precedentes como este: en.wikipedia.org/wiki/Operation_Trojan_Shield , hace que utilizar tecnología usana no sea lo que más confianza da.