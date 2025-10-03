La granja de los horrores en Castropol: un detenido por tener 7 vacas muertas viviendo con otras 13 moribundas

Una escena más propia de una película de terror que de una granja asturiana. Siete vacas muertas desde hace dos meses y otras trece moribundas —que acabaron siendo sacrificadas por el estado de salud en el que se encontraban— en una explotación ganadera en Villarrasa, en Castropol, que han provocado que la Guardia Civil haya detenido al ganadero como supuesto autor de un delito de abandono y maltrato animal.
¿Qué lleva a un ganadero a desperdiciar así sus valiosos recursos? Aparte de no tener corazón, digo.
Lo de restringir la eutanasia en granja es un absurdo enorme de la ley de bienestar animal para el bienestar animal, para aumentar la carga de trabajo en veterinario es otra cosa creando en lazareto que cuanto más pequeña es la granja mayor carga es.