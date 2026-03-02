Las grandes telecos mundiales lanzan una IA propia para plantar cara a los gigantes tecnológicos de EE UU

El proyecto es liderado por AT&T y AMD con el respaldo de Telefónica, Orange y Vodafone. Se trata de desarrollar una familia de modelos de telecomunicaciones abiertos, entrenados con datos públicos, para que sean totalmente independientes del hardware y de la nube de terceros. AMD proporcionará el músculo y Tensor Wave la capacidad computacional para el entrenamiento, ajuste e inferencia de estos modelos. Open Telco AI busca llenar ese vacío mediante un ecosistema abierto donde operadoras, desarrolladores e instituciones académicas colaboren.