Las grandes telecos mundiales lanzan una IA propia para plantar cara a los gigantes tecnológicos de EE UU

El proyecto es liderado por AT&T y AMD con el respaldo de Telefónica, Orange y Vodafone. Se trata de desarrollar una familia de modelos de telecomunicaciones abiertos, entrenados con datos públicos, para que sean totalmente independientes del hardware y de la nube de terceros. AMD proporcionará el músculo y Tensor Wave la capacidad computacional para el entrenamiento, ajuste e inferencia de estos modelos. Open Telco AI busca llenar ese vacío mediante un ecosistema abierto donde operadoras, desarrolladores e instituciones académicas colaboren.
Además, el consorcio ha puesto de manifiesto la incapacidad de las inteligencias artificiales actuales para manejar de forma profunda los protocolos de comunicación que usan las