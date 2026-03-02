edición general
5 meneos
13 clics
Las grandes telecos mundiales lanzan una IA propia para plantar cara a los gigantes tecnológicos de EE UU

Las grandes telecos mundiales lanzan una IA propia para plantar cara a los gigantes tecnológicos de EE UU

El proyecto es liderado por AT&T y AMD con el respaldo de Telefónica, Orange y Vodafone. Se trata de desarrollar una familia de modelos de telecomunicaciones abiertos, entrenados con datos públicos, para que sean totalmente independientes del hardware y de la nube de terceros. AMD proporcionará el músculo y Tensor Wave la capacidad computacional para el entrenamiento, ajuste e inferencia de estos modelos. Open Telco AI busca llenar ese vacío mediante un ecosistema abierto donde operadoras, desarrolladores e instituciones académicas colaboren.

| etiquetas: open telco ai , att , amd , tensor wave , telefónica , vodafone
5 0 0 K 65 tecnología
4 comentarios
5 0 0 K 65 tecnología
Desideratum #1 Desideratum *
Propuesta interesantísima en la que las operadoras han decidido formar parte activa en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, pasando de ser simples tuberías a la parte activa de lo que dentro de una década será la capa con la que interaccione todo ser humano que use un dispositivo electrónico.

Además, el consorcio ha puesto de manifiesto la incapacidad de las inteligencias artificiales actuales para manejar de forma profunda los protocolos de comunicación que usan las…   » ver todo el comentario
1 K 33
Arkhan #2 Arkhan
A lo mejor se me escapa algo, ¿cómo montas algo con AMD y AT&T sin usar tecnología estadounidense? ?(
1 K 28
Mildranx #3 Mildranx
#2 Es que el titular es de risa "plantar cara a los gigantes...." y resulta que se menciona como "líderes" a dos gigantes tecnológicos de EEUU :clap:
0 K 9
Arkhan #4 Arkhan
#3 Vale, no soy al único que le chirria el titular.
0 K 12

menéame