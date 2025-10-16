Los grandes empresarios le reclaman reglas claras y estables al Gobierno de Milei

El optimismo y la fe en el plan económico de Javier Milei parecen haber dejado paso a la cautela y la incertidumbre entre los dueños y directivos de las grandes empresas que operan en Argentina. El coloquio que cada año organiza el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) funciona como un termómetro de la percepción que tienen las principales compañías sobre el rumbo de la economía.