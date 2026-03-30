edición general
14 meneos
23 clics
Las grandes capitales de Europa se resisten ante el apogeo de la extrema derecha

Las grandes capitales de Europa se resisten ante el apogeo de la extrema derecha

París, capital entre capitales, ha vuelto a dejar claro que no quiere un alcalde de ultraderecha, ni tampoco uno de perfil conservador más clásico. El socialista Emmanuel Grégoire se impuso el 22 de marzo con una holgura mayor de la prevista en la segunda vuelta de las elecciones municipales. La candidata de la derecha, Rachida Dati, quedó lejos del bastón de mando, y el Reagrupamiento Nacional ―el partido de Marine Le Pen― no obtuvo ni un solo escaño, relegado a un residual 1,6% de los votos...sigue en #1

| etiquetas: grandes capitales , europa , resistencia , extrema derecha
12 2 1 K 132 politica
25 comentarios
12 2 1 K 132 politica
Comentarios destacados:      
shake-it #7 shake-it
#5 Eso no es cierto. Para los estándares europeos Almeida es un patán que hace lo que le diga su ama y Ayuso está más escorada (bastante más) a la derecha que Le Pen o Meloni
8 K 130
angelitoMagno #8 angelitoMagno
#7 ¿Podrías indicarme algún análisis en algún medio tipo The Guardian, Spiegel o Le Monde donde se califique al PP de Madrid como derecha extrema a la derecha de Le Pen?
0 K 14
#11 chavi
#8 Solo tienes que escucharlos dos minutos. No necesitas un periódico Alemán que bastante tiene con lo suyo...
3 K 54
#15 pascuaI
#8 No sé qué dicen "los estándares europeos", pero yo he oído a Le Pen criticar a su otrora admirado Trump por el secuestro ilegal de Maduro, y su partido defiende en cierta medida el estado del bienestar francés. En comparación con la loca que tienen en Madrid parecen posturas bastante más moderadas y centristas.
1 K 25
angelitoMagno #17 angelitoMagno
#15 Mira la composición de grupos en el Parlamento Europeo y ahí tendrás una pista de que se considera derecha y que se considera extrema derecha
0 K 14
cocolisto #10 cocolisto
#5 En realidad al estándar europeo le importa un pito el pp, Ayuso y Almeida. A mi sí me importa el pedazo de transformación de París en una ciudad donde hay más movimiento ciudadano en bici que en coche,cerrando calles al tráfico y dándoselo a los ciudadanos, con instauración de áreas verdes por doquier con baños, bancos y fuentes públicas.
Llevas razón, tal vez categorizar al pp como extrema derecha es demasiado reconocimiento a lo que es un grupo de desalmados que hacen la ciudad cada vez…   » ver todo el comentario
3 K 58
cocolisto #2 cocolisto
" Su pronóstico: considera “poco probable” que alguna gran capital europea sea gobernada por la extrema derecha “en un futuro cercano”. Pues vaya pronostico, salvo que Madrid no entre en la ecuación.
Madrid no es que tenga izquierda o wokes como dicen algunos, es que la extrema derecha del pp gobierna ayuntamiento y comunidad.
Un cariñoso saludo a los parisinos que no permite tal escoria.
4 K 54
#3 vGeeSiz
#2 extrema derecha del PP, te tienes que reir xD xD xD
0 K 10
angelitoMagno #5 angelitoMagno
#2 Para los estándares europeos, ni Ayuso ni Almedia son ultraderecha.

Ya se que en esta web se considera ultraderecha al PP y derecha al PSOE, pero a nivel europeo, el PP no es ultra derecha.
1 K 21
#14 pozz
#5 En esta web todo es utlra derecha, menos la utlraderecha de verdad...... y ahi tienes a gente que dice ser de izquierdas meneando panfletos de propaganda dirigido por un neonazi, o incluso llevando a la portada meneos de un pederasta doblemente condenado que bailan al son de los nazis.
0 K 7
#19 DenisseJoel
#2 Recordemos que en Madrid había una alcaldesa de izquierdas, y Podemos y otros grupúsculos hicieron campaña contra ella hasta lograr que ganara el PP.
1 K 7
cocolisto #24 cocolisto
#19 Lo que tú digas pero no es lo que se está planteando.Anda que no hay guerras entre los grupos de izquierda en Paris.Sin embargo siempre hay una premisa que es mejorar la ciudad que ni siquiera pone en cuestión la derecha.
0 K 20
HeilHynkel #9 HeilHynkel
Para los estándares europeos Madrid es lo que es ... un pueblón de segunda. No les importa que les gobierne la ultraderecha.
2 K 50
cocolisto #12 cocolisto
#9 Lo has clavado pero hay a quien no le entra en la cabeza la cutrez madrleña
1 K 40
cax #23 cax
No, como el corral madrileño. Una cloaca de fascismo y corrupción que avergüenza a todas las personas decentes de este país. Pero ahí siguen los madrileños votando a sus ratas fascistas de mierda.
1 K 30
cocolisto #1 cocolisto *
Sigue :
Los resultados confirman que, como regla general, los partidos de extrema derecha aún son minoritarios en las capitales europeas, donde las fuerzas progresistas y ecologistas son las dominantes.

Los recientes comicios en la ciudad más poblada de Francia, potencia económica, política y cultural del Viejo Continente a pesar de los pesares ―que no son pocos―, constituyen la prueba más evidente de que los ultras ganan terreno, y de qué manera, en la esfera continental y comunitaria…   » ver todo el comentario
1 K 28
MiguelDeUnamano #22 MiguelDeUnamano *
Joder, menuda pataleta infantil la de 18, a quien no puedo citar porque me tiene en el ignore. xD
0 K 16
angelitoMagno #13 angelitoMagno *
Claro, la capital de España, un "pueblon de segunda".
Supongo que será porque España es un país de segunda, ¿no?

Para HeilHynkel, que me tiene bloqueado. Bueno, en fin, otro capítulo más de "la realidad del mundo" vs "la realidad que tienen algunos meneantes en sus cabecitas"
0 K 14
angelitoMagno #18 angelitoMagno *
Me habéis convencido, en Madrid gobierna la extrema derecha.

Noticia errónea, por tanto. Procedo a votar en consecuencia.
(Y además, muro de pago...)
0 K 14
cocolisto #25 cocolisto *
#18 Tenga usted,sus puntos Fémina.Algunos sabrán a qué me refiero.Y las rabietas ,en el cole.
0 K 20
#16 bibubibu
La ultraderecha ya gobierna una capital de la UE, esa es Madrid, de la mano del muñeco, parece que al panfleto se le olvida eso.
0 K 7
#21 Lupinillo
#16 y pronto gobernará España. Podéis continuar llamándolos extrema derecha o intentar hacer políticas qué gusten a la gente. Probad a escuchar a la gente, eso ayuda.
0 K 6
#4 Lupinillo *
Alguno me va a llamarme de todo. Pero vas a París, vas a Berlín, vas a Bruselas y a cualquier capital, yo que se Londres. Y lo que te encuentras en la calle en su mayaria, ya sea cuando te metes a un autobús, cuando paseas por calle, te encuentras inmigración masiva, sin hablar de las procedencias, que no es el tema. La inmigración no votará a la derecha, la derecha la critica, la extrema derecha habla de reinmigracion, por eso es por lo que gana, ni más ni menos.

Esto es bueno o malo? Se…   » ver todo el comentario
0 K 6
#6 cocococo
#4 Que yo sepa, casi todos (por no decir todos) los venezolanos que están en España son de derecha o de ultraderecha.
2 K 26
#20 Lupinillo
#6 tendrá que ver eso en que vengan de la Venezuela de Maduro? Quien sabe.
Pero eso no quita lo bailo. Es decir, la inmigración sigue votando masivamente a quien subvenciona y regula.
0 K 6

menéame