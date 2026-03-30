Las grandes capitales de Europa se resisten ante el apogeo de la extrema derecha

París, capital entre capitales, ha vuelto a dejar claro que no quiere un alcalde de ultraderecha, ni tampoco uno de perfil conservador más clásico. El socialista Emmanuel Grégoire se impuso el 22 de marzo con una holgura mayor de la prevista en la segunda vuelta de las elecciones municipales. La candidata de la derecha, Rachida Dati, quedó lejos del bastón de mando, y el Reagrupamiento Nacional ―el partido de Marine Le Pen― no obtuvo ni un solo escaño, relegado a un residual 1,6% de los votos...sigue en #1
Llevas razón, tal vez categorizar al pp como extrema derecha es demasiado reconocimiento a lo que es un grupo de desalmados que hacen la ciudad cada vez… » ver todo el comentario
Madrid no es que tenga izquierda o wokes como dicen algunos, es que la extrema derecha del pp gobierna ayuntamiento y comunidad.
Un cariñoso saludo a los parisinos que no permite tal escoria.
Ya se que en esta web se considera ultraderecha al PP y derecha al PSOE, pero a nivel europeo, el PP no es ultra derecha.
Los resultados confirman que, como regla general, los partidos de extrema derecha aún son minoritarios en las capitales europeas, donde las fuerzas progresistas y ecologistas son las dominantes.
Los recientes comicios en la ciudad más poblada de Francia, potencia económica, política y cultural del Viejo Continente a pesar de los pesares ―que no son pocos―, constituyen la prueba más evidente de que los ultras ganan terreno, y de qué manera, en la esfera continental y comunitaria… » ver todo el comentario
Supongo que será porque España es un país de segunda, ¿no?
Para HeilHynkel, que me tiene bloqueado. Bueno, en fin, otro capítulo más de "la realidad del mundo" vs "la realidad que tienen algunos meneantes en sus cabecitas"
Noticia errónea, por tanto. Procedo a votar en consecuencia.
(Y además, muro de pago...)
Esto es bueno o malo? Se… » ver todo el comentario
Pero eso no quita lo bailo. Es decir, la inmigración sigue votando masivamente a quien subvenciona y regula.