El gran timo de los suplementos alimenticios: por qué solo sirven para vaciar tus bolsillos  

Muchos influencers han decidido entregar su alma a estas empresas a cambio de dinero y promocionan estos productos en las redes sociales. Nosotros queremos saber si tienen un efecto real avalado por la ciencia, y si su consumo puede llegar a ser peligroso. Para averiguarlo, llamamos al dietista-nutricionista Julio Basulto, autor de libros como "Come mierda: no comas mejor, deja de comer peor", "Dieta y cáncer" o el reciente "Todos gordos (con perdón)"

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Yo por eso solo tomo Torrezno de Soria. La barrita energética de origen natural.
#2 tronxy_x5s *
Compra mi mierda, que tengo ganas de forrarme vendiendo mi franquicia, ya sea de hamburguesas, mierdas fit o lavanderías, si no sabes te vendo un curso valorado en 5000e, que está semana si eres de los tontos que no saben en qué gastar su dinero, hacemos descuento, solo 1999e, corre que solo es hoy y hay plazas limitadas. CTA ¿Aún eres pobre?
#3 angar300
Cuando un león quiere un suplemento, se come una cebra.
