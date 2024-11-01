El gran timo de los suplementos alimenticios: por qué solo sirven para vaciar tus bolsillos  

Muchos influencers han decidido entregar su alma a estas empresas a cambio de dinero y promocionan estos productos en las redes sociales. Nosotros queremos saber si tienen un efecto real avalado por la ciencia, y si su consumo puede llegar a ser peligroso. Para averiguarlo, llamamos al dietista-nutricionista Julio Basulto, autor de libros como "Come mierda: no comas mejor, deja de comer peor", "Dieta y cáncer" o el reciente "Todos gordos (con perdón)"