El gran salto adelante explicado, por Adrián Díaz Marro  

Entre 1958 y 1961, China vivió la mayor hambruna de la historia. Millones de personas murieron sin guerra, sin bombas y sin una catástrofe natural clara. En este episodio analizo el Gran Salto Adelante, un experimento político e ideológico que prometía prosperidad y acabó provocando una devastación masiva. Cómo se tomaron las decisiones, por qué nadie frenó el desastre y qué ocurre cuando el poder deja de escuchar a la realidad.

china , gran salto adelante , mao , comunismo , hambruna
Grahml
Pensé que hablaban de esto  media
Malinke
No sé que pensaría Mao. No sé nada de la vida o historia de Mao, pero viendo esto no parece que tuviera muchas luces.
JuanCarVen
Pues parece que han aprendido del error.
