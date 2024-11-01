El gran salto adelante explicado, por Adrián Díaz Marro  

Entre 1958 y 1961, China vivió la mayor hambruna de la historia. Millones de personas murieron sin guerra, sin bombas y sin una catástrofe natural clara. En este episodio analizo el Gran Salto Adelante, un experimento político e ideológico que prometía prosperidad y acabó provocando una devastación masiva. Cómo se tomaron las decisiones, por qué nadie frenó el desastre y qué ocurre cuando el poder deja de escuchar a la realidad.