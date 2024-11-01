edición general
La Gran Mentira: Por qué el "escudo S-300" nunca existió realmente en Venezuela

La Gran Mentira: Por qué el "escudo S-300" nunca existió realmente en Venezuela  

¿Es Venezuela realmente inexpugnable o es su defensa aérea una "muralla oxidada"?. Durante años, el relato oficial ha vendido a Caracas como un Moscú tropical protegido por el sistema antiaéreo más poderoso de Latinoamérica. Sin embargo, la realidad técnica del CODAI (Comando de Defensa Aeroespacial Integral) revela grietas profundas que ponen en duda su efectividad real. En este análisis profundo, desvelamos cómo se construyó este escudo con tecnología de Rusia y China, incluyendo los famosos misiles S-300VM y Buk-M2E. Pero más allá de las ci

pip #2 pip
¿Es Venezuela realmente inexpugnable..?

Ehmmm.... todo apunta a que no....
Sinfonico #4 Sinfonico
A mi me huele a que militares venezolanos vendieron a Maduro.
Me extraña tanta facilidad.
Spirito #1 Spirito
Maduro y su régimen hicieron lo posible para persuadir a EEUU contra un ataque a Venezuela; pero estaban desprotegidos y por eso atacó EEUU.

Ahora bien, supongamos que Putin o Xigin Pin, fueran tiranos.

¿Se atrevería EEUU a hacer lo que ha hecho en Venezuela?

No.
#3 Tunguska08Chelyabinsk13
#1 Por eso Irán quiere su bomba nuclear, independientemente de como los venda la propaganda del que quiera atacarles.
