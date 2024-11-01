edición general
Un gran jurado federal se niega a procesar a legisladores demócratas que indicaron a los militares que pueden negarse a cumplir órdenes ilegales [Ing]

El martes, un gran jurado federal se negó a procesar a los legisladores demócratas que grabaron un vídeo en el que recordaban a los miembros del ejército y de la comunidad de inteligencia que pueden negarse a cumplir órdenes ilegales. Los 6 demócratas que aparecen en el vídeo de 90 segundos son los senadores Elissa Slotkin (Michigan) y Mark Kelly (Arizona), y los representantes Jason Crow (Colorado), Chris Deluzio (Pensilvania), Maggie Goodlander (Nuevo Hampshire) y Chrissy Houlahan (Pensilvania), todos veteranos del ejército o de inteligencia.

JanSmite
El título original es «La marea está cambiando». A ver si es verdad.
azathothruna
Habra algun soldadito de juguete gringo con los webos para rechazar la orden CUANDO el zanahorio se quite la careta?
