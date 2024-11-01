¿Qué es el Gran Israel y qué popularidad tiene entre los israelíes? (Eng)

Los recientes comentarios de Estados Unidos e Israel sobre el «Gran Israel» desatan la preocupación regional por la soberanía y la expansión territorial. Una entrevista emitida la semana pasada por el podcaster estadounidense de derecha Tucker Carlson con el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, desató la polémica actual. Carlson, una figura influyente que ha criticado abiertamente a Israel durante el último año, preguntó repetidamente a Huckabee si apoyaba que Israel controlara todo el territorio