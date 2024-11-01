edición general
¿Qué es el Gran Israel y qué popularidad tiene entre los israelíes? (Eng)

Los recientes comentarios de Estados Unidos e Israel sobre el «Gran Israel» desatan la preocupación regional por la soberanía y la expansión territorial. Una entrevista emitida la semana pasada por el podcaster estadounidense de derecha Tucker Carlson con el embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee, desató la polémica actual. Carlson, una figura influyente que ha criticado abiertamente a Israel durante el último año, preguntó repetidamente a Huckabee si apoyaba que Israel controlara todo el territorio

mono #1 mono *
Es un gran plan. Podrían llamarle, por ejemplo, Lebensraum

La historia se repite, sorprendente quién juega ahora el papel de abusón
vicus. #2 vicus.
El gran Israel o lo que es lo mismo, el espacio viral de la Alemania nazi
Asimismov #3 Asimismov
Una imagen vale más que mil palabras:  media
#5 pirat
De alguna forma, geográficamente Palestina está en la península arábiga...
juliusK #4 juliusK
Génesis 15:18-21
Reina-Valera 1960

18 En aquel día hizo Jehová un pacto con Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates; 19 la tierra de los ceneos, los cenezeos, los cadmoneos, 20 los heteos, los ferezeos, los refaítas, 21 los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Los ferezeos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos

Mecagüen Jehová y sus secuaces
