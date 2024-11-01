La gran hambruna española contemporánea que no está -¿todavía?- en Wikipedia

A pesar de las privaciones alimentarias que la zona republicana experimentó durante la guerra civil, no cabe hablar todavía de hambruna en ella. Esta fue un producto de la dictadura franquista tras la guerra. Las privaciones alimentarias que sufrieron los vencidos, particularmente en las zonas que más tardaron en ser ocupadas por los vencedores, obedecieron a otros factores. La autarquía, la gestión de los abastecimientos y la desviación de las exportaciones agrícolas hacia -en particular- el Tercer Reich como pago de la deuda de guerra.
| etiquetas: segunda república , hambruna postguerra , propaganda franquista
No se me ocurre una metáfora mejor de lo perdidos que estamos la izquierda en internet.
@caminantes21
Luis Buñel - Tierra sin pan (Las Hurdes)
youtu.be/Gy9gts8_DeA?si=d-19rgm60zIGfrcB
Y por parte de padre, mi abuela, ya enferma de Alzheimer, siempre que íbamos de restaurante guardaba las sobras en una servilleta y se las metía en el bolso, seguramente en recuerdo de aquellos tiempos.