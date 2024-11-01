edición general
La gran hambruna española contemporánea que no está -¿todavía?- en Wikipedia

La gran hambruna española contemporánea que no está -¿todavía?- en Wikipedia

A pesar de las privaciones alimentarias que la zona republicana experimentó durante la guerra civil, no cabe hablar todavía de hambruna en ella. Esta fue un producto de la dictadura franquista tras la guerra. Las privaciones alimentarias que sufrieron los vencidos, particularmente en las zonas que más tardaron en ser ocupadas por los vencedores, obedecieron a otros factores. La autarquía, la gestión de los abastecimientos y la desviación de las exportaciones agrícolas hacia -en particular- el Tercer Reich como pago de la deuda de guerra.

gordolaya
Mi padre me contaba que vivía en una calle por la que pasaban los cortejos fúnebres de camino al cementerio y que entre los años 40-45 cada día pasaban varios de gente que, literalmente, moría de hambre, me contaba lo de los vientres hinchados (tal cual vemos en las fotos de los pobres niños africanos), pero con la piel blanca....
ElUltimoMono
Aquí hay un historiador que detecta que no hay entrada en la Wikipedia de un tema del que él es uno de los máximos expertos del mundo. Y en lugar de redactar esa entrada, redacta un artículo en ElDiario.es explicándonoslo. Nadie en todo el proceso hasta la publicación del artículo dice "Ey! Esto no tiene sentido" y de hecho Eldiario.es decide ponerlo como artículo de pago porque vivimos la edad de oro del periodismo.

No se me ocurre una metáfora mejor de lo perdidos que estamos la izquierda en internet.
TonyStark
da igual que esté o no en la wikipedia, que esté o no en los libros de historia, que se de o no en secundaria... Lo importante es que a mi un fachaval me ha dicho que con Franco se vivía mejor, que nos dio un montón de presas, levantó a lomo la sanidad pública y nos regaló las vacaciones pagadas.
kaos_subversivo
#1 y el menú del día! xD
VicPadawan
#2 Y que dormiamos con la puerta abierta :-D
Cehona
#1 Para los jóvenes que creen que con Franco se vivía mejor y que piensan votar a VOX, aquí os dejo esta foto. Así es como los niños estudiaban antes Conocimiento del Medio. 10 horas al día...
@caminantes21  media
TonyStark
#5 te dirán que están sonriendo, que se les ve felices xD
Khadgar
#6 Podían hacer chistes y vivían una gran placidez :troll:
Cehona
#6 Llevan zapatillas Nike.
Luis Buñel - Tierra sin pan (Las Hurdes)
youtu.be/Gy9gts8_DeA?si=d-19rgm60zIGfrcB  media
Derko_89
Mi abuelo materno siempre contaba que su madre tenía que ir a hacer el pan en el horno colectivo del pueblo por la noche; si lo hacía durante el día volvía a casa con la mitad del pan, por la gente que pedía muerta de hambre, y eso que vivía a escasos 100 metros del horno.

Y por parte de padre, mi abuela, ya enferma de Alzheimer, siempre que íbamos de restaurante guardaba las sobras en una servilleta y se las metía en el bolso, seguramente en recuerdo de aquellos tiempos.
