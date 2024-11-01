edición general
La gran estafa del hype: esto es lo que hace que sigas tendencias

¿Te cuesta terminar libros que todo el mundo recomienda en BookTok? ¿Empiezas una novedad viral, lees 50… 100… 200 páginas… y acabas pensando que el problema eres tú? En este vídeo te digo algo incómodo pero liberador: quizá no has perdido la atención… quizá es que muchos libros actuales están mal escritos. A partir del comentario incendiario de Maddie M. Clark (TikTok) hablamos de hype literario, recomendaciones virales, romantasy / fantasía romántica, Kindle Unlimited, sobrepublicación y el gran engaño: confundir “me enganchó” con...

| etiquetas: hype , tendencias , modas , psicología , literatura
azathothruna #3 azathothruna
Yo fui victima del hype de harry potter, señor de los anillos, y de star wars
Lo que me curo fue como evolucionaron autores y obra al mismo tiempo
Aun soy fan de star trek
#1 beltraneja
Es verdad, yo pensaba que me habían quitado las ganas de leer la vida, el trabajo y las redes sociales.. El libro que me convenció de que no era yo, eran ellos: La lista de los 7 , por si a alguien le sirve.
NubisMusic #2 NubisMusic *
#1 Según compruebo, está escrito por Mark Frost, cocreador de Twin Peaks. ¿Entonces merece la pena? ¿O tu comentario es para poner ejemplo de un libro con hype que después queda en poca cosa?
