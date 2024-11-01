La gran estafa del hype: esto es lo que hace que sigas tendencias  

¿Te cuesta terminar libros que todo el mundo recomienda en BookTok? ¿Empiezas una novedad viral, lees 50… 100… 200 páginas… y acabas pensando que el problema eres tú? En este vídeo te digo algo incómodo pero liberador: quizá no has perdido la atención… quizá es que muchos libros actuales están mal escritos. A partir del comentario incendiario de Maddie M. Clark (TikTok) hablamos de hype literario, recomendaciones virales, romantasy / fantasía romántica, Kindle Unlimited, sobrepublicación y el gran engaño: confundir “me enganchó” con...
| etiquetas: hype , tendencias , modas , psicología , literatura
Lo que me curo fue como evolucionaron autores y obra al mismo tiempo
Aun soy fan de star trek