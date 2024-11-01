edición general
3 meneos
21 clics
Un graduado de la universidad pública puede ganar hasta 1.300 euros más que uno de la privada: la clave es su familia

Un graduado de la universidad pública puede ganar hasta 1.300 euros más que uno de la privada: la clave es su familia

El nivel educativo y la ocupación de los padres influyen más en el salario que haber estudiado en una universidad pública o privada

| etiquetas: universidad pública , privada , clave , familia , nivel educativo
2 1 0 K 40 actualidad
3 comentarios
2 1 0 K 40 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
La privada siempre ha sido una estafa para comprarse el título los que no tenían cerebro ni cojones para ir a la pública. Ésto es así en España y en toda Europa.

Pero que no se preocupen los liberatas, que los políticos De Derechas de todo el Viejo Continente llevan décadas trabajando para cambiar ésto, para que la privada tenga cada vez menos competencia y para que al final sólo puedan estudiar los hijos de los ricos, como hace cien años, como Dios manda.
2 K 39
Priorat #1 Priorat *
El nivel educativo de los padres influye más en el salario.

Y obviamente el nivel educativo de los padres influye también en el salario de los padres.

Y, llámame loco, que te juegas que el nivel educativo de los padres también influye en el nivel educativo de los hijos
0 K 12
#3 muerola
#1 no es lo primordial, lo primero son los contactos, para eso sirve la privada
0 K 11

menéame