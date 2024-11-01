edición general
Grados de alopecia: Escala Norwood-Hamilton, Savin y Ludwig

La alopecia afecta tanto a hombres como a mujeres y consiste en la ausencia de pelo en una, en varias o en todas las zonas del cuerpo. Sigue una secuencia típica, pero diferente en ambos sexos. Aunque en ambos casos el área más afectada es la parte superior de la cabeza, la manera en la que se produce la caída difiere. En las mujeres, a diferencia de los hombres, se produce una pérdida difusa de densidad en toda la cabellera, aunque se hace mucho más evidente en la parte superior.

