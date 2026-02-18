·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
Twitch en directo
×
más visitadas
11361
clics
Mi abuela ha visto demasiado los Juegos Olímpicos de Invierno [ENG]
10754
clics
Cómo ver documentales del ciclo reproductivo de la langosta por Internet/IPTV [Tutorial]
8122
clics
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
6320
clics
VÍDEO | La extraña reacción de Felipe González al ver un micro de TVE: "El ego herido hace mucho daño"
6580
clics
Miles de farolas cambian la luz blanca por roja. Ha ocurrido en Dinamarca y Gran Bretaña, pero España podría adoptar la medida
más votadas
852
Zaplana cumple 7 años en libertad por "enfermedad terminal"
478
Por qué los españoles no morimos de fentanilo y los americanos sí
594
Si el secuestrador Alberto se llamara Mohamed
357
LaLiga bloquea globalsign.com, impidiendo que navegadores verifiquen webs HTTPS
414
Demandan que el Estado intervenga la venta de decenas de miles de viviendas de los fondos buitre
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
35
clics
Graciela Valle, presidenta del Consejo Regulador del queso más caro del mundo: "El gamonéu tiene muchísimo futuro, pese a la presión del lobo y la asfixia burocrática"
'Es un ahogamiento total, nos tenemos que dedicar más a rellenar papeles que a elaborar queso o atender a los animales', clama la quesera
|
etiquetas
:
graciela valle
,
queso gamoneu
,
queso
,
lobo
,
asturias
,
ganadero
4
1
0
K
51
actualidad
4 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
51
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
mente_en_desarrollo
#2
Si les saliese más rentable no serlo, no lo serían.
Serlo, implica burocracia.
¡Benditos problemas que vienen de una protección legal! Claro que requieren burocracia, si no existiera, todos podrían tener la DOP y devaluaría su marca.
0
K
12
#1
mente_en_desarrollo
Si es el queso más caro del mundo, podrá pagar a alguien que haga la burocracia (no es caro un administrativo) y te puedes dedicar a hacer más queso.
O como idea loca. ¡Contratar a más gente para hacer queso!
Si no se hace, es que no necesitan producir más quesos (no los venderían a ese precio).
Ojalá todos los problemas del mundo fuesen así.
0
K
12
#2
Raziel_2
#1
La axfisia burocratica debe de venir por el hecho de ser una DOP, que para evitar fraudes exigen controles, con razon.
0
K
11
#4
Estoeslaostia
185€ por medio kilo de leche cuajada....
Y pensaba que lo de los alquileres era rentable.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Serlo, implica burocracia.
¡Benditos problemas que vienen de una protección legal! Claro que requieren burocracia, si no existiera, todos podrían tener la DOP y devaluaría su marca.
O como idea loca. ¡Contratar a más gente para hacer queso!
Si no se hace, es que no necesitan producir más quesos (no los venderían a ese precio).
Ojalá todos los problemas del mundo fuesen así.
Y pensaba que lo de los alquileres era rentable.