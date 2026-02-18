edición general
Graciela Valle, presidenta del Consejo Regulador del queso más caro del mundo: "El gamonéu tiene muchísimo futuro, pese a la presión del lobo y la asfixia burocrática"

Graciela Valle, presidenta del Consejo Regulador del queso más caro del mundo: "El gamonéu tiene muchísimo futuro, pese a la presión del lobo y la asfixia burocrática"

'Es un ahogamiento total, nos tenemos que dedicar más a rellenar papeles que a elaborar queso o atender a los animales', clama la quesera

#2 Si les saliese más rentable no serlo, no lo serían.
Serlo, implica burocracia.

¡Benditos problemas que vienen de una protección legal! Claro que requieren burocracia, si no existiera, todos podrían tener la DOP y devaluaría su marca.
Si es el queso más caro del mundo, podrá pagar a alguien que haga la burocracia (no es caro un administrativo) y te puedes dedicar a hacer más queso.
O como idea loca. ¡Contratar a más gente para hacer queso!

Si no se hace, es que no necesitan producir más quesos (no los venderían a ese precio).

Ojalá todos los problemas del mundo fuesen así.
#1 La axfisia burocratica debe de venir por el hecho de ser una DOP, que para evitar fraudes exigen controles, con razon.
185€ por medio kilo de leche cuajada....
Y pensaba que lo de los alquileres era rentable.
