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"Gracias, Trump" - celebra el expresidente hondureño tras la anulación de su condena en EEUU por narcotráfico

"Gracias, Trump" - celebra el expresidente hondureño tras la anulación de su condena en EEUU por narcotráfico

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró el miércoles que una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló su condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024, tras lo cual agradeció al presidente Donald Trump. Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue indultado por Trump en noviembre pasado en medio de la fuerte presión que ejercía para que el ahora presidente Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, ganara los comicios.

| etiquetas: gracias , trump , narcotráfico , expresidente , honduras
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5 comentarios
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MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
Fue indultado mientras la armada de EEUU hundía barcas de pescadores para "luchar contra el narcotráfico", el "faro del mundo libre" ese.
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ur_quan_master #2 ur_quan_master
El cartel de las Barras y Estrellas.
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Apotropeo #5 Apotropeo
No conozco la trayectoria de este señor pero, si le ha indultado Trump, tiene que ser muy mal bicho.
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#4 PerritaPiloto
Yo no le daría las gracias si fuese él. Se que es de bien nacido ser agradecido, peor han aprovechado un momento de enajenación mental para que firmase el perdón. Si de pronto Trump se da cuenta de que ha liberado a un hispanoparlante pobretón de mierda que no está en posición de dar nada a cambio del indulto le manda a un equipo de sicarios.
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#3 OTANASIA
A lo mejor hasta habían fotos del político con sus amigos narcos y, claro, ¿qué iluso se cree que no son negocios, si la relación dura años y años, vacaciones juntos, ...? Es normal que la gentuza de ese mundillo defienda, o calle, ante las "lindezas" del simio naranja.
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menéame