"Gracias, Trump" - celebra el expresidente hondureño tras la anulación de su condena en EEUU por narcotráfico

El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández aseguró el miércoles que una corte de apelaciones de Estados Unidos anuló su condena a 45 años de cárcel por narcotráfico impuesta en 2024, tras lo cual agradeció al presidente Donald Trump. Hernández, quien gobernó Honduras de 2014 a 2022, fue indultado por Trump en noviembre pasado en medio de la fuerte presión que ejercía para que el ahora presidente Nasry Asfura, copartidario del exmandatario, ganara los comicios.