Gowex, la mayor estafa tecnologica de España

Gowex, la mayor estafa tecnologica de España  

Videoreportaje de Rimembah hablando sobre la estafa de Gowex

moco36 #1 moco36
Mierda pepera que nos costo perras
elgranpilaf #2 elgranpilaf
#1 Como todo lo que hacen
tul #3 tul
la mayor dice, jajaja, menuda broma, no lo es ni de lejos
Benzo #5 Benzo
El fundador de Gowex reaparece con una empresa fotovoltaica :-S
www.expansion.com/empresas/2025/06/26/685d438de5fdeae32c8b45bc.html
Febrero2034 #4 Febrero2034
Para este documentar he puesto perres
