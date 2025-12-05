El Govern da luz verde al sacrificio de 30.000 cerdos sanos cerca del foco de peste porcina africana

El Govern de la Generalitat y el sector ganadero han llegado a un acuerdo para sacrificar alrededor de 30.000 cerdos sanos que se encuentren en granjas cercanas al foco de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès. Una medida que permitirá llevar al matadero a estos animales para destinar su carne a consumo interno.
Conociendo la casta empresarial del país eso es que les han untado bien, a ver si dan cifras, pero sospecho que les han pagado por encima del valor de mercado