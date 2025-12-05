edición general
El Govern da luz verde al sacrificio de 30.000 cerdos sanos cerca del foco de peste porcina africana

El Govern da luz verde al sacrificio de 30.000 cerdos sanos cerca del foco de peste porcina africana

El Govern de la Generalitat y el sector ganadero han llegado a un acuerdo para sacrificar alrededor de 30.000 cerdos sanos que se encuentren en granjas cercanas al foco de peste porcina africana en Cerdanyola del Vallès. Una medida que permitirá llevar al matadero a estos animales para destinar su carne a consumo interno.

#1 Marisadoro
Creo que en los mataderos siempre se sacrifican animales sanos ¿no?
Noctuar #4 Noctuar
#1 Lo correcto sería decir que son asesinados.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#4 igual que se asesinan lechugas ...
calde #6 calde *
#4 Pero por una buena causa. {0x1f356} {0x1f374}
#8 Patagonio3
#4 el verbo asesinar en castellano solo se puede aplicar a personas
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
Sanos así de golpe, muy raro eso de que los sacrifiquen tantos, mas en España donde los políticos mienten como bellacos.
Kantinero #3 Kantinero
Y sin hacer ruido?
Conociendo la casta empresarial del país eso es que les han untado bien, a ver si dan cifras, pero sospecho que les han pagado por encima del valor de mercado
Gry #9 Gry
#3 Les han dejado llevarlos al matadero en lugar de ponerlos en cuarentena o matarlos directamente.
#2 Aas59
El periodista entiende poco de ganadería.
