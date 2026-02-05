Google publica una actualización de Android—El 40% de todos los teléfonos están ahora en riesgo (inglés)

Deberías tomar esto muy en serio.Google acaba de confirmar que más del 40% de todos los teléfonos Android están ahora en riesgo de sufrir nuevos ataques de malware y spyware. Si eres uno de los afectados, realmente debes actuar ahora. Google acaba de publicar una actualización Gráfico de distribución de Android y es una lectura alarmante. El último sistema operativo — Android 16 — estaba en solo el 7,5% de los teléfonos cuando se capturaron los datos en diciembre, mientras que Android 15 está en el 19,3% de los teléfonos, Android 14 en el 17...