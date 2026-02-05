Google publica una actualización de Android—El 40% de todos los teléfonos están ahora en riesgo (inglés)

Deberías tomar esto muy en serio.Google acaba de confirmar que más del 40% de todos los teléfonos Android están ahora en riesgo de sufrir nuevos ataques de malware y spyware. Si eres uno de los afectados, realmente debes actuar ahora. Google acaba de publicar una actualización Gráfico de distribución de Android y es una lectura alarmante. El último sistema operativo — Android 16 — estaba en solo el 7,5% de los teléfonos cuando se capturaron los datos en diciembre, mientras que Android 15 está en el 19,3% de los teléfonos, Android 14 en el 17...
"Estos datos de Google acaban de publicarse, aunque fueron recopilados en diciembre. Google también advertido en diciembre que Android está siendo atacado nuevamente por nuevos ataques de spyware. Ninguno de estos teléfonos obsoletos está protegido contra esos ataques — incluso ahora. Se insta a todos esos más de mil millones de usuarios a que tomen esto en serio".Es mejor tener un teléfono de gama media compatible que un buque insignia más antiguo que no se puede actualizar".
Sin poder hacer root, solo con Shizuku, y RethinkDNS, salen a luz miles de conexiones de Telemetria en una hora, bloqueadas.