Golpe histórico a las drogas sintéticas en la UE: 20 detenidos y 300 toneladas retiradas del mercado

Agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada por EUROPOL, han participado en la mayor actuación contra las drogas sintéticas realizada hasta la fecha en la Unión Europea. La investigación ha culminado con la detención de 20 personas en Alemania y Polonia, entre ellas dos objetivos de alto valor (HVT), y el desmantelamiento de una compleja red criminal dedicada a la importación de precursores químicos, la producción de drogas sintéticas y el blanqueo de capitales.

mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo
Es que así no se puede ni emprender...

Todos son trabas desde las administraciones.
Anfiarao #4 Anfiarao
Van a toda pastilla...
#7 NireeN
#4 se celebra el chiste. :-D
#2 UNX
La demanda seguirá existiendo, por lo que si eliminas "research chemicals" y drogas de diseño, aumentará la demanda de drogas que alimentan otras mafias más poderosas.
sleep_timer #1 sleep_timer
Ya están almacenadas las 250 toneladas.
#6 vGeeSiz
#1 Si, ya se han almacenado, 100 en Alemania y 100 en Polonia
nosomosnaiderl #5 nosomosnaiderl
Heisenberg, calienta que sales.
