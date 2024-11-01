Golpe histórico a las drogas sintéticas en la UE: 20 detenidos y 300 toneladas retiradas del mercado

Agentes de la Policía Nacional, en una operación coordinada por EUROPOL, han participado en la mayor actuación contra las drogas sintéticas realizada hasta la fecha en la Unión Europea. La investigación ha culminado con la detención de 20 personas en Alemania y Polonia, entre ellas dos objetivos de alto valor (HVT), y el desmantelamiento de una compleja red criminal dedicada a la importación de precursores químicos, la producción de drogas sintéticas y el blanqueo de capitales.