Golpe a los grafiteros de trenes de Catalunya: 20 vándalos detenidos por daños de más de medio millón de euros

Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional española ha culminado con la detención de veinte personas, veinte grafiteros que han causado más de medio millón de euros en daños en trenes e instalaciones de los Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).
En 2025, son caca que degrada el entorno y enguarra las ciudades y los espacios públicos.
Dejad a los chavales camelar... Poco enguarran para lo que necesitaría este sistema inmundo...
Y bueno, que se puedan sí. Que se hagan ya...
Es lo que tiene la justicia para gente Bien y para roba gallinas.
Los grafiteros, sin defenderlos, suelen ser chavales. Yo preferiría que los condenaran a trabajos sociales, a q arruinen a sus padres. Es mi opinión