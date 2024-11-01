edición general
Golpe a los grafiteros de trenes de Catalunya: 20 vándalos detenidos por daños de más de medio millón de euros

Una operación conjunta entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional española ha culminado con la detención de veinte personas, veinte grafiteros que han causado más de medio millón de euros en daños en trenes e instalaciones de los Ferrocarrils de la Generalitat, Renfe y Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

12 comentarios
Que paguen la multa y que lo limpien con la lengua. Hasta la polla de esos supuestos artistas que únicamente son guarros.
#3 #2 Muy mal, no debes odiar a los artistas nóveles
#8 si por lo menos hicieran grafitis bonitos , pero son feos a la vista
#8 Odio a todos aquel que se piense que lo que es de todos es su puto lienzo.
Que paguen y servicios a la comunidad. Si les dejan libres como los reincidentes...pues pasa lo de siempre.
Los grafitis molaban en 1991, cuando eran algo innovador, de las barriadas obreras y tenían un trasfondo cultural justificándolo.

En 2025, son caca que degrada el entorno y enguarra las ciudades y los espacios públicos.
#6 Si te oyera el Fary...

Dejad a los chavales camelar... Poco enguarran para lo que necesitaría este sistema inmundo...
#7 Ofrece la fachada de tu casa para que la llenen de mierda.
Bien detenidos, a ver si encuentran ahora a algún misterioso CEO de empresas multadas por daños de varios millones de euros al medio ambiente.
#1 Se puede hacer las dos cosas, pero está noticia va de grafiteros
#4 Pues eso digo, que bien hecho está.

Y bueno, que se puedan sí. Que se hagan ya...

Es lo que tiene la justicia para gente Bien y para roba gallinas.
#4 pero llama la atención, un vandalismo valorado en x, multa por importe de x. Sin embargo, delitos peores (cuánto vale una muerte, una violación...) no creo q paguen lo que valen.
Los grafiteros, sin defenderlos, suelen ser chavales. Yo preferiría que los condenaran a trabajos sociales, a q arruinen a sus padres. Es mi opinión
