El Gobierno vasco detecta otras dos vacunas caducadas administradas a 78 personas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez. La nuevas incidencias registradas por la Osakidetza corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 2