edición general
9 meneos
8 clics
El Gobierno vasco detecta otras dos vacunas caducadas administradas a 78 personas

El Gobierno vasco detecta otras dos vacunas caducadas administradas a 78 personas

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha identificado otros dos tipos de vacunas caducadas, distintas a la detectada anteriormente que fue administrada a 253 personas, y que en estos nuevos casos habrían afectado a 78 potenciales pacientes, según ha informado este jueves el consejero Alberto Martínez. La nuevas incidencias registradas por la Osakidetza corresponden a la vacuna tetravalente (difteria, tétanos, tos ferina y poliomielitis), que podría afectar a 49 pacientes, y otra a la triple vírica (sarampión, rubeola y parotiditis), con 2

| etiquetas: gobierno vasco , vacunas
8 1 0 K 98 actualidad
8 comentarios
8 1 0 K 98 actualidad
#1 Katos
Brotes verdes.

Nos estamos yendo a la mierda tan rápido que menos mal que el mantra del terrorismo machista, y que viene la derecha es el lei motiv de la izquierda. Que si no lo mismo la gente a cada año que pasa viviria peor.
1 K 19
BlackDog #2 BlackDog *
#1 Tus palabras suenan a extrema derecha facha turbofascista, seguro que quieres quitarle los derechos a las mujeres y volver a encadenarlas en a cocina. Y encima haces referencia al color de piel de los brotes, también eres un racista que cree en la superioridad de los brotes verdes frente a los brotes amarillos o marrones.
1 K 18
Amperobonus #4 Amperobonus
#2

¿Cómo cojones no os cansáis de vuestro libro sin venir a cuento?

He visto borrachos a las 6 de la mañana menos insistentes en follar que vosotros xD
1 K 19
BlackDog #5 BlackDog
#4 No tires la toalla, algún día alguna aparecerá alguna a la que le des la suficiente pena
0 K 6
Amperobonus #7 Amperobonus
#5

Vaya, así que eres de esos que vas a lo personal y no sabe diferenciar una figura retórica.

Ánimo :troll:
0 K 8
Waves #3 Waves
¿Pero es que no pone la fecha en la caja o qué?
1 K 18
#6 Vamohacalmano
#3 Na esto ha sido un: tu que están caducadas...nah ponlas, algo habrá que poner.
0 K 7
tul #8 tul
#3 solo miran el sobre
0 K 11

menéame