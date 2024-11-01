El Gobierno Vasco acusa a Vox de provocación en Vitoria

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha apelado al sentido común para que «nadie caiga» en lo que ha considerado una «provocación de una quincena de personas de un partido autoritario», en referencia al acto convocado por Vox el próximo lunes en el campus de la Universidad del País Vasco en Álava. Para evitar incidentes, el rectorado de la EHU ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria e insiste en que el acto de Vox es una provocación y rechaza su neofranquismo.
| etiquetas: gobierno vasco , vox , vitoria , ehu , bingen zupiria
Nada hombre. Todo normal.
Los q mataban, en nombre del pueblo Vasco, no estarán en esa universidad dando clases o charlas, no?