El Gobierno Vasco acusa a Vox de provocación en Vitoria

El consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, ha apelado al sentido común para que «nadie caiga» en lo que ha considerado una «provocación de una quincena de personas de un partido autoritario», en referencia al acto convocado por Vox el próximo lunes en el campus de la Universidad del País Vasco en Álava. Para evitar incidentes, el rectorado de la EHU ha decidido suspender la actividad presencial en el campus de Vitoria e insiste en que el acto de Vox es una provocación y rechaza su neofranquismo.

El gobierno Vasco queriendo censurar.
Nada hombre. Todo normal.

Los q mataban, en nombre del pueblo Vasco, no estarán en esa universidad dando clases o charlas, no?
Y ojo, que el. Gobierno Vasco de gente provocando y dando charlas informativas polémicas sabe mucho. :shit:
Es lo que quieren, si hay incidentes se regala publicidad al acto y de paso el rol de victima .
#5 Sin duda alguna, de hecho ya han hecho posible gobiernos como el de Aznar, el Aznar de cuando hablaba catalán en la intimidad y algo de euskera, poro las cosas tornaron a mal, y últimamente a muy mal, con un PP chupando rueda del fascismos más recalcitrante con VOX y demás mongolos.
Euskadi está gobernado por un partido de derechas, el PNV, una derecha que bien quisiera muchos españoles, mínimamente decente, modereda y sin estridencias fascistoides, todo lo contrario a lo que es Frijolito y su futuro vice, El Paguitas, que un copi pega del trumpismo mongoloide.
#3 a ver, algunos vascos te diríamos que lo que tiene es mejor prensa prensa que el pp, pero tan tan lejos no anda. Es más, si el pp pudiera gobernar solo con el apoyo del pnv y junts, el pnv no tendría la más mínima duda.
