edición general
12 meneos
21 clics
El Gobierno de Trump sanciona a tres empresas chinas que proporcionan imágenes satelitales de activos estadounidenses a Irán

El Gobierno de Trump sanciona a tres empresas chinas que proporcionan imágenes satelitales de activos estadounidenses a Irán

"Los ataques contra miembros del servicio estadounidense y socios no quedarán sin respuesta", dijo el Departamento de Estado estadounidense.

| etiquetas: eeuu , israel , china , irán , sanción , empresas , objetivos , respuesta
11 1 0 K 224 actualidad
9 comentarios
11 1 0 K 224 actualidad
tul #1 tul
mira que compartir informacion! que malosos son los chinos no como ellos que solo comparten informacion con genocidas de todos los pelajes
6 K 102
rogerius #2 rogerius *
#1 Los USA sí que pueden. Los demás, no.

Qué ganas de que el mundo los vea hundirse en la más completa humillación.
6 K 93
ombresaco #4 ombresaco *
#2 He perdido al parchís, resulta que los rivales también pueden comer fichas, y cuentan 20, igual que yo. Eso es injusto.
1 K 31
orangutan #5 orangutan
#2 Es como lo de tener armas nucleares. Los USA pueden porque son los buenos, pero Irán no...
2 K 42
Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#1 #2 #5 Y el libre mercado? China proporciona un servicio, luego Irán usa eso como mejor desee.

No podríamos usar esa misma lógica para los países/fabricantes que venden bombas y acaban siendo usadas en crímenes de guerra?
2 K 41
ombresaco #8 ombresaco *
#5 es más divertido cuando te cuentan que el hecho de que si más paises tienen armas nucleares es la mejor manera de mantener la paz por el temor a las represalias. Lo cual puede ser cierto, pero invalida los argumentos de la resistencia a que los demás la tengan.
0 K 11
#6 concentrado
Es una buena forma de preparar su viaje a China.
1 K 36
ur_quan_master #9 ur_quan_master
Las empresas sancionadas podrían sentirse atacadas por EEUU y no dejar esa agresión sin respuesta, por ejemplo regalando información a terceros. xD

Otro logro de Trump en su cruzada por desmontar la hegemonía usana.
0 K 12
#3 angar300
A que jode , ¿Eh? a que jode...
0 K 7

menéame