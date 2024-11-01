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El Gobierno de Trump sanciona a tres empresas chinas que proporcionan imágenes satelitales de activos estadounidenses a Irán
"Los ataques contra miembros del servicio estadounidense y socios no quedarán sin respuesta", dijo el Departamento de Estado estadounidense.
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#1
tul
mira que compartir informacion! que malosos son los chinos no como ellos que solo comparten informacion con genocidas de todos los pelajes
6
K
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#2
rogerius
*
#1
Los USA sí que pueden. Los demás, no.
Qué ganas de que el mundo los vea hundirse en la más completa humillación.
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#4
ombresaco
*
#2
He perdido al parchís, resulta que los rivales también pueden comer fichas, y cuentan 20, igual que yo. Eso es injusto.
1
K
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#5
orangutan
#2
Es como lo de tener armas nucleares. Los USA pueden porque son los buenos, pero Irán no...
2
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#7
Verdaderofalso
*
#1
#2
#5
Y el libre mercado? China proporciona un servicio, luego Irán usa eso como mejor desee.
No podríamos usar esa misma lógica para los países/fabricantes que venden bombas y acaban siendo usadas en crímenes de guerra?
2
K
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#8
ombresaco
*
#5
es más divertido cuando te cuentan que el hecho de que si más paises tienen armas nucleares es la mejor manera de mantener la paz por el temor a las represalias. Lo cual puede ser cierto, pero invalida los argumentos de la resistencia a que los demás la tengan.
0
K
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#6
concentrado
Es una buena forma de preparar su viaje a China.
1
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#9
ur_quan_master
Las empresas sancionadas podrían sentirse atacadas por EEUU y no dejar esa agresión sin respuesta, por ejemplo regalando información a terceros.
Otro logro de Trump en su cruzada por desmontar la hegemonía usana.
0
K
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#3
angar300
A que jode , ¿Eh? a que jode...
0
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7
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9
comentarios)
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Qué ganas de que el mundo los vea hundirse en la más completa humillación.
No podríamos usar esa misma lógica para los países/fabricantes que venden bombas y acaban siendo usadas en crímenes de guerra?
Otro logro de Trump en su cruzada por desmontar la hegemonía usana.