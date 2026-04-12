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El Gobierno de Trump presiona a Reddit para identificar a usuario anónimo que criticó a ICE
La administración estadounidense intensifica sus acciones legales al citar a Reddit ante un gran jurado en Washington para identificar a “John Doe”, un usuario que publicó críticas contra un agente de inmigración
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#1
woody_alien
La censura en China y Rusia está alcanzando niveles inhumanos.
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#2
Lenari
BULO
El requerimiento no es porque criticara al ICE. Es porque hizo doxxing, es decir, porque dio los datos personales y de localización del agente. Eso es delito tanto en EEUU como en España.
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El requerimiento no es porque criticara al ICE. Es porque hizo doxxing, es decir, porque dio los datos personales y de localización del agente. Eso es delito tanto en EEUU como en España.