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El Gobierno de Trump presiona a Reddit para identificar a usuario anónimo que criticó a ICE

La administración estadounidense intensifica sus acciones legales al citar a Reddit ante un gran jurado en Washington para identificar a “John Doe”, un usuario que publicó críticas contra un agente de inmigración

| etiquetas: trump , ice , usa
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2 comentarios
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woody_alien #1 woody_alien
La censura en China y Rusia está alcanzando niveles inhumanos.
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Lenari #2 Lenari
{0x1f514} BULO

El requerimiento no es porque criticara al ICE. Es porque hizo doxxing, es decir, porque dio los datos personales y de localización del agente. Eso es delito tanto en EEUU como en España.
1 K 19

menéame