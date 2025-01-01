El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir el SMI un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes, y que no tribute en el IRPF

Supone un incremento de 37 euros al mes, unos 518 euros al año, y se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero. No ha contado con el apoyo de la patronal, que lo califica de "trampa" y asegura que "asfixiará" a muchas empresas
Y luego vuelves.
Adivina cuál es el grupo más numeroso...
La mayoría "mil y poco pavos brutos"
El SMI tiene un margen más alto para subir que los salarios públicos.
Además, hablando claro, es una medida mucho más popular subir el SMI que subir el salario público; y el PSOE a fin de cuentas es un partido de derechas populista.
Muchos de los que que trabajan en el sector privado y que no cobran el SMI van a tener una subida segun convenio y en muchos casos es 0 (al igual que años anteriores)