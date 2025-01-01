edición general
El Gobierno y los sindicatos acuerdan subir el SMI un 3,1%, hasta 1.221 euros al mes, y que no tribute en el IRPF

Supone un incremento de 37 euros al mes, unos 518 euros al año, y se aplicará de manera retroactiva desde el 1 de enero. No ha contado con el apoyo de la patronal, que lo califica de "trampa" y asegura que "asfixiará" a muchas empresas

tdgwho #2 tdgwho
El sueldo de los empleados públicos, un 1,5%, el SMI un 3.1%
4 K 44
Barney_77 #3 Barney_77
#2 Porque los sueldos públicos los paga el gobierno...
2 K 35
tdgwho #8 tdgwho
#3 Bingo xD
0 K 10
vilujo #16 vilujo
#12 el comentario era para #8
0 K 7
tdgwho #17 tdgwho
#16 Estoy mezclando? Mira los sueldos de los E, C1 y C2.

Y luego vuelves.
0 K 10
lameiro #7 lameiro *
Igual porque el que cobra mil y poco pavos brutos necesita mas subida que los funcionarios.
3 K 37
Barney_77 #10 Barney_77 *
#7 Igual te piensas que todos los funcionarios son A1 y cobran 3000 al mes limpios...
blog.opositatest.com/los-empleos-publicos-mejor-y-peor-pagados-en-espa
Adivina cuál es el grupo más numeroso...
0 K 15
#11 chavi
#7 Cuanto cobran "los funcionarios"??

La mayoría "mil y poco pavos brutos"
1 K 25
#15 groucha
#7 Como se observa en www.rptage.com/pf/graficas.php, el subgrupo más numeroso de funcionarios es el C1. Un puesto más o menos 'típico' de C1, como www.rptage.com/pf/funcionarios.php?codigorpt=5783951, tiene un sueldo www.rptage.com/pf/retribuciones.php?codigorpt=5783951#retribuciones de unos 1.640 € brutos (sin entrar en trienios, productividades, etc.)
0 K 9
Andreham #6 Andreham
De igual modo que no sube una cuesta a la misma velocidad una persona de 15 años que una de 50; o gana el mismo dinero una empresa que acaba de empezar que una que lleva veinte años metida en el mercado.

El SMI tiene un margen más alto para subir que los salarios públicos.

Además, hablando claro, es una medida mucho más popular subir el SMI que subir el salario público; y el PSOE a fin de cuentas es un partido de derechas populista.
2 K 21
Andreham #9 Andreham
#6 Ah coño, no había caido, la respuesta va para #_2 pero como cobarde que es ignora a la gente que no le baila el agua.
0 K 7
borteixo #4 borteixo
también podemos ir abandonando el tema de aplicar tabla rasa con porcentaje, lo único que hacemos así es incrementar las desigualdades.
0 K 10
taSanás #13 taSanás
#4 pero da votos, que es de lo que se trata
0 K 8
#5 Mesopotámico
Sobre la exención del irpf, no tengo pruebas pero tampoco dudas que al final se tributará por ello.
0 K 10
taSanás #14 taSanás
#5 si sigue subiendo el SMI y acortando la diferencia con el salario medio, cada vez habrá menos gente que tribute IRPF (ya que habrá más gente que cobre SMI) y ... el estado reaccionará "protegiéndose" recuperando el dinero de IRPF al SMI o de otras partes (y ya me sé qué otras partes, los impuestos a los ricos!!! :troll:)
0 K 8
vilujo #12 vilujo *
Vaya tonteria acabas de soltar. Estas mezclando la subida de salario a todos los funcionarios (independientemente del sueldo ) de un 1,5% con la subida que va a llevar a los que cobran el SMI.

Muchos de los que que trabajan en el sector privado y que no cobran el SMI van a tener una subida segun convenio y en muchos casos es 0 (al igual que años anteriores)
0 K 7

