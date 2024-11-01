El Gobierno quiere poner coto a la prostitución a través de OnlyFans y endurecer las penas a proxenetas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el proyecto de ley de abolición de la prostitución recogerá un endurecimiento de las penas a los proxenetas y se centrará en poner coto a la prostitución 'online' a través de la regulación de los contenidos y los canales por los que se emiten, como plataformas como OnlyFans. La ley buscará erradicar o regular la “prostitución online”, difundida a través de redes sociales o páginas como OnlyFans u otras, que están generando una industria de proxenetismo detrás “muy potente”.
Abolición prohibición, "educación" para que puedan “adoptar mejor decisiones”, y en el mismo texto los malos son siempre los otros.
"....mostró su preocupación por las “ideologías reaccionarias” actuales, refiriéndose a la ultraderecha, porque buscan “transformar la democracia en autoritarismos..”
"..la ley también buscará erradicar o regular la “prostitución online”, difundida a través de redes sociales o páginas como OnlyFans u
A las prostitutas no las quieren sancionar así que "lo que sea" tiene que centrarse en los clientes.
¿Comprar servicios sexuales reales a través de plataformas online? Eso no puede ser porque ya van a multar a los puteros por comorar ese tipo de los servicios así que no haría falta una ley específica.
Lo único que se me ocurre es "actuar como intermediario para la contratación de servicios sexuales" o algo por el estilo.
Lo de la Tercera Locativa es otro berenjenal, yo conozco gente que tiene pisos en alquiler que no le alquilan a mujeres solas por si acaso son prostitutas no vayan a molestar a los vecinos, imaginaros el cristo si encima es delito.
