El Gobierno quiere poner coto a la prostitución a través de OnlyFans y endurecer las penas a proxenetas

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, explicó que el proyecto de ley de abolición de la prostitución recogerá un endurecimiento de las penas a los proxenetas y se centrará en poner coto a la prostitución 'online' a través de la regulación de los contenidos y los canales por los que se emiten, como plataformas como OnlyFans. La ley buscará erradicar o regular la “prostitución online”, difundida a través de redes sociales o páginas como OnlyFans u otras, que están generando una industria de proxenetismo detrás “muy potente”.