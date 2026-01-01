edición general
7 meneos
7 clics
El Gobierno prohibirá la tortilla con y sin cebolla porque polariza a la sociedad

El Gobierno prohibirá la tortilla con y sin cebolla porque polariza a la sociedad

Consciente de los riesgos que entraña la crispación social, el Gobierno de España ha decidido poner coto a todo aquello que provoca desunión en la sociedad española, comenzando por la clásica polémica sobre si la tortilla de patatas debe cocinarse con o sin cebolla. «Nos vemos en la obligación de prohibir la tortilla, lleve o no cebolla, para garantizar la paz social», reza la nota difundida hoy desde Moncloa. El Ejecutivo asegura que se trata «del primer paso para combatir el enfrentamiento entre los españoles que promueve todo radicalismo.

| etiquetas: elmundotoday , tortilla , cebolla , gobierno
6 1 0 K 71 politica
9 comentarios
6 1 0 K 71 politica
skaworld #2 skaworld
Se confirma lo que muchos sospechabamos con horror, nos estamos afrancesando
2 K 42
Tx4 #4 Tx4
"Cuando la situación es adversa y la esperanza poca, las determinaciones drásticas son las más seguras."

Tito Livio.

:troll:
2 K 39
Pacman #8 Pacman
#4 "toda acción, por drástica que nos parezca en el momento actual, nos parecerá insuficiente en el futuro"
0 K 14
azathothruna #6 azathothruna
Ojala que no fuera chiste.
0 K 16
manbobi #3 manbobi
Por qué no prohiben la defectuosa?
0 K 12
skaworld #5 skaworld
#3 No hay tortilla "mala", hay malos españoles.
0 K 12
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Por fin podremos discutir en MNM temas interesantes.
0 K 11
Romfitay #9 Romfitay
A ver, no se puede tolerar la equidistancia. La tortilla es de bárbaros o de civilizados. No todos somos iguales.
0 K 11
hazardum #7 hazardum
Eso podría provocar la union de concebollistas y sincebollistas para defender la tortilla, como una especie de fusión nuclear, yo no tentaría la suerte.
0 K 8

menéame