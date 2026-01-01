El Gobierno prohibirá la tortilla con y sin cebolla porque polariza a la sociedad

Consciente de los riesgos que entraña la crispación social, el Gobierno de España ha decidido poner coto a todo aquello que provoca desunión en la sociedad española, comenzando por la clásica polémica sobre si la tortilla de patatas debe cocinarse con o sin cebolla. «Nos vemos en la obligación de prohibir la tortilla, lleve o no cebolla, para garantizar la paz social», reza la nota difundida hoy desde Moncloa. El Ejecutivo asegura que se trata «del primer paso para combatir el enfrentamiento entre los españoles que promueve todo radicalismo.