·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
10965
clics
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
6775
clics
César Calderón: anatomía de un mercenario político
9004
clics
Una oda al self-hosting
5771
clics
VÍDEO | Risto Mejide humilla al portavoz del PP valenciano en directo: "El mejor chiste de la tarde, un aplauso"
4366
clics
La viñeta: Rabia
más votadas
715
Choque en redes entre Puente y Feijóo: "Qué vas a cesar tú, si no has cesado al que retozaba en el Ventorro mientras 229 personas se ahogaban, miserable"
582
Chat Control está aquí: Quedan seis días para la violación de tus derechos
441
La Consejera de Sanidad de Ayuso incumple la ley al omitir en el Portal de Transparencia que trabajó durante 17 años para Quirón
526
El Congreso rechaza que la tauromaquia deje de ser patrimonio cultural con la abstención decisiva del PSOE
458
Rufián se mete con la cabra del Ejército y defiende a la Flotilla: 'Yo pago cada año el paseo de una cabra'
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
8
meneos
26
clics
El Gobierno podrá salvar la ley de movilidad sostenible gracias a la ausencia de un diputado del PP
La tramitación estaría garantizada por la ausencia del diputado canario, Guillermo Mariscal, que por motivos personales no está participando en el Pleno
|
etiquetas
:
política
,
actualidad
7
1
0
K
101
actualidad
10 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
7
1
0
K
101
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
Andreham
Y por estas cosas es una gilipollez tener a 300 vividores cuando todo se arreglaría con un % de votos por partido y un sólo representante.
Si total, TODOS van a votar lo mismo, ¿para qué coño los queremos a todos ahí?
3
K
41
#4
Pivorexico
#3
Empecemos por eliminar El Senado ,pues solo sirve de cementerio de elefantes .
3
K
43
#7
Pitchford
#3
Bueno, pueden ser útiles algún día que dirigentes de partidos con mayoría absoluta quieran aprobar alguna barbaridad y algunos de sus diputados se opongan..
0
K
18
#9
Andreham
#7
Veo más probable que haya tamayazos para evitar que se apruebe algo bueno que al revés, la verdad.
0
K
8
#8
Supercinexin
Lo único que hacen bien los PePetudos: no ir a sus puestos de trabajo. Está empíricamente demostrado que es la única manera de que las cosas funcionen.
0
K
18
#5
IanGibson
No llega al nivel de lo de Alberto Casero, pero por mí bien.
0
K
12
#6
Battlestar
Menos mal que la es el PSOE, si fuera el PP ya se estaría hablando de sobres
0
K
10
#1
El_dinero_no_es_de_nadie
Siempre hasta el último segundo o esperando por si hay prórroga
0
K
9
#2
Klamp
Una hora menos en Canarias y claro... Se lío
0
K
8
#10
ronko
Pregunto ¿Ésta ley incluye el teletrabajo o va a parte?
0
K
7
Ver toda la conversación (
10
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Si total, TODOS van a votar lo mismo, ¿para qué coño los queremos a todos ahí?