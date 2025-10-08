edición general
8 meneos
26 clics
El Gobierno podrá salvar la ley de movilidad sostenible gracias a la ausencia de un diputado del PP

El Gobierno podrá salvar la ley de movilidad sostenible gracias a la ausencia de un diputado del PP

La tramitación estaría garantizada por la ausencia del diputado canario, Guillermo Mariscal, que por motivos personales no está participando en el Pleno

| etiquetas: política , actualidad
7 1 0 K 101 actualidad
10 comentarios
7 1 0 K 101 actualidad
Andreham #3 Andreham
Y por estas cosas es una gilipollez tener a 300 vividores cuando todo se arreglaría con un % de votos por partido y un sólo representante.

Si total, TODOS van a votar lo mismo, ¿para qué coño los queremos a todos ahí?
3 K 41
#4 Pivorexico
#3 Empecemos por eliminar El Senado ,pues solo sirve de cementerio de elefantes .
3 K 43
#7 Pitchford
#3 Bueno, pueden ser útiles algún día que dirigentes de partidos con mayoría absoluta quieran aprobar alguna barbaridad y algunos de sus diputados se opongan..
0 K 18
Andreham #9 Andreham
#7 Veo más probable que haya tamayazos para evitar que se apruebe algo bueno que al revés, la verdad.
0 K 8
Supercinexin #8 Supercinexin
Lo único que hacen bien los PePetudos: no ir a sus puestos de trabajo. Está empíricamente demostrado que es la única manera de que las cosas funcionen.
0 K 18
#5 IanGibson
No llega al nivel de lo de Alberto Casero, pero por mí bien.
0 K 12
Battlestar #6 Battlestar
Menos mal que la es el PSOE, si fuera el PP ya se estaría hablando de sobres :troll:
0 K 10
#1 El_dinero_no_es_de_nadie
Siempre hasta el último segundo o esperando por si hay prórroga
0 K 9
#2 Klamp
Una hora menos en Canarias y claro... Se lío
0 K 8
ronko #10 ronko
Pregunto ¿Ésta ley incluye el teletrabajo o va a parte?
0 K 7

menéame