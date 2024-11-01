El Gobierno plantea una subida salarial sin pérdida de poder adquisitivo hasta 2028 para 3,5 millones de funcionarios

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han comenzado este miércoles la negociación para un nuevo acuerdo, que incluirá la subida salarial de más de 3,5 millones de empleados públicos. Tras semanas de parón por parte del Ejecutivo, las organizaciones sindicales han salido de esta primera reunión con buenas sensaciones, aunque todavía sin una cifra para la actualización de los sueldos para 2025, una de sus principales reivindicaciones.