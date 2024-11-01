edición general
El Gobierno pide la cabeza de Feijóo por los whatsapps con Mazón del "puto desastre, presi"

El Gobierno pide la cabeza de Feijóo por los whatsapps con Mazón del "puto desastre, presi"

Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta [al expresident] porque tienen ese mismo tono", expone la ministra portavoz, Elma Saiz, denunciando que el líder del PP "lleva un año mintiendo, solo por eso debería dimitir". Era el 31 de octubre, los momentos posteriores a la catástrofe natural de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. Mientras cargaba contra el Gobierno central acusando de falta de información, el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, explicaba que, por lo contrario, el por.....

Antipalancas21 #2 Antipalancas21
Solo por eso, si es el peor presidente del PP desde Aznar y tan mentiroso falso e hipócrita como el.
tdgwho #1 tdgwho
jajaja,

Menuda hipocresía. tus numeros 2 y 3, tu hermano y tal investigados, y no dimites. Pero Feijoo por unos whatsapps, tiene que irse?

xD
ur_quan_master #3 ur_quan_master *
#1 Lo dice la entradilla: por mentir. Ha estado mintiendo hasta que se le ha requerido información vía judicial.

Aunque en mi opinión debería haber dimitido porque "unió" su destino al de Mazón al permitir seguir un año al frente de la Comunidad Valenciana y por permitir los ataques contra la AEMET, la UME y la CHJ para eludir las responsabilidades del susodicho.

Cambiando de tema y entrando a valorar el contenido de los mensajes... vaya nivel de conversación de mequetrefes en una emergencia.
