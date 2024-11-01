El Gobierno pide la cabeza de Feijóo por los whatsapps con Mazón del "puto desastre, presi"

Me pregunto si el señor Feijóo no da a conocer sus mensajes de respuesta [al expresident] porque tienen ese mismo tono", expone la ministra portavoz, Elma Saiz, denunciando que el líder del PP "lleva un año mintiendo, solo por eso debería dimitir". Era el 31 de octubre, los momentos posteriores a la catástrofe natural de la dana que dejó 230 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana. Mientras cargaba contra el Gobierno central acusando de falta de información, el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo, explicaba que, por lo contrario, el por.....