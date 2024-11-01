El Gobierno oculta su informe del impacto del cierre de la central nuclear de Almaraz

El Instituto de Transición Justa ha eliminado la referencia a la planta en su plan de 2026. A solo un año del cierre, el Gobierno incumple su propia estrategia y no presenta el plan de reconversión. El Ministerio de Transición Ecológica mantiene en vilo a Extremadura. Por un lado, sigue sin aclarar si está dispuesto a prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz y, por otro, sigue sin presentar el estudio de impacto sobre el cierre de dicha instalación y su plan de impulso económico de la zona.