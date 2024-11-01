edición general
7 meneos
8 clics
El Gobierno oculta su informe del impacto del cierre de la central nuclear de Almaraz

El Gobierno oculta su informe del impacto del cierre de la central nuclear de Almaraz

El Instituto de Transición Justa ha eliminado la referencia a la planta en su plan de 2026. A solo un año del cierre, el Gobierno incumple su propia estrategia y no presenta el plan de reconversión. El Ministerio de Transición Ecológica mantiene en vilo a Extremadura. Por un lado, sigue sin aclarar si está dispuesto a prolongar la vida de la central nuclear de Almaraz y, por otro, sigue sin presentar el estudio de impacto sobre el cierre de dicha instalación y su plan de impulso económico de la zona.

| etiquetas: almaraz , miteco
5 2 0 K 60 actualidad
3 comentarios
5 2 0 K 60 actualidad
#1 endy *
"El Gobierno oculta" nada nuevo.

"sigue sin presentar el estudio de impacto sobre el cierre de dicha instalación y su plan de impulso económico de la zona."

Que currasen también era hacerse demasiadas ilusiones
2 K 22
#2 poxemita
Por lo pronto les ha costado una fuerte humillación en las elecciones extremeñas. Cierto es que el candidato no estaba en buenas condiciones, pero esto no ayudó.
1 K 22
#3 Albarkas
#2 El candidato estaba caducao xD
0 K 12

menéame