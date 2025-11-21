edición general
El Gobierno multa a activistas que intentaron frenar el desahucio de una pareja vulnerable en Alicante

La Subdelegación propone sanciones de 600 euros por “obstaculizar” la ejecución, mientras el Sindicat de Vivenda de Carolines denuncia represión y falta de alternativas

Es que son bobos, llevando un par de banderas franquistas y alguna cruz de Borgoña te vuelves invisible para los policías.

Es de.primero de manifa.
Seguro que con Ayuso en el poder esto no hubiera podido pasar.
El PSOE, tu partido SOCIALISTA de mis coj... Esto... De confianza.
