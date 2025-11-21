·
13
meneos
13
clics
El Gobierno multa a activistas que intentaron frenar el desahucio de una pareja vulnerable en Alicante
La Subdelegación propone sanciones de 600 euros por “obstaculizar” la ejecución, mientras el Sindicat de Vivenda de Carolines denuncia represión y falta de alternativas
|
etiquetas:
:
desahucio
,
vivienda
,
capitalismo
10
3
0
K
73
actualidad
#2
XtrMnIO
*
Es que son bobos, llevando un par de banderas franquistas y alguna cruz de Borgoña te vuelves invisible para los policías.
Es de.primero de manifa.
2
K
22
#1
mikhailkalinin
Seguro que con Ayuso en el poder esto no hubiera podido pasar.
0
K
10
#3
Lyovin81
El PSOE, tu partido SOCIALISTA de mis coj... Esto... De confianza.
0
K
7
