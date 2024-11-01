El Gobierno lanza la compra de 30 trenes de alta velocidad para Renfe por 1.362 millones de euros

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha lanzado una licitación pública para adquirir 30 trenes de última generación para los servicios de alta velocidad de Renfe por un importe total de 1.362 millones de euros. Así lo ha anunciado el ministro del ramo, Óscar Puente, durante una comparecencia en el Congreso de los Diputados, donde ha detallado que el contrato podría extenderse posteriormente hasta los 40 trenes, por un importe total de más de 1.700 millones de euros.
| etiquetas: gobierno , lanza , comprar , 30 trenes , alta , velocidad
Titular, entradilla, etiquetas.
Etiquetas, entradilla, etiquetas.
Vaya lío.
La potencia sin control no sirve de nada
- Empresa con más de 180 años en el sector de los trenes eléctricos.
- Empresa que esté fundada por algún científico de prestigio.
- Empresa que esté en otros sectores como la medicina o la industria.
- Empresa cuyo nombre empiece y termine por la misma letra.
- Empresa cuyo color corporativo sea verde turquesa.
Y no pongo más, que me lo tira el juez.
#8: Lo que tienen que hacer es seguir bien los procedimientos,… » ver todo el comentario