El gobierno irlandés anuncia recortes de impuestos tras las protestas por el precio del combustible.(ENG)

El gobierno irlandés anunció nuevas reducciones de impuestos sobre la gasolina y el diésel en una reunión de gabinete de emergencia el domingo, tras las protestas por el precio del combustible que habían amenazado el funcionamiento de los servicios de emergencia del país.
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Para ver porqué es un error hay que entender primero el problema, lo que está pasando es que nos va a llegar un 20% (con suerte) menos de combustible durante una larga temporada, es decir no es un problema de que nos llegue más caro (que también), es un problema de que nos llegará menos.
Lo que va a ocurrir necesariamente es que se va a consumir un 20% menos de combustible y eso se hará por precio, es decir los… » ver todo el comentario
y guguel y apol