edición general
5 meneos
79 clics

El Gobierno interviene 200 centrales eléctricas

El Gobierno interviene 200 centrales eléctricas por la posibilidad de otro apagón.

| etiquetas: apagón , eléctricas , gobierno
5 0 4 K 23 actualidad
7 comentarios
5 0 4 K 23 actualidad
oceanon3d #2 oceanon3d *
¿Apesta a empresas privadas tentadas de fastidiar porque con demasiadas renovables en el fregado no les salen las cuentas al nivel jugoso al que están acostumbradas?
3 K 48
Jakeukalane #4 Jakeukalane
El artículo está asumiendo en el titular lo que dicen las eléctricas que seguro que es falso. Yo ya está a ilusionado de que hubieran intervenido a la panda de criminales que son las eléctricas.
1 K 29
Torrezzno #3 Torrezzno
Pensaba que ya funcionaba así. Que era Red eléctrica la que decidía quien tenia que estar funcionando
0 K 20
Veelicus #7 Veelicus
No tengo ninguna duda que unos dias antes de las proximas elecciones habra un apagon en España, ¿porque?, este pais cada dia esta mas lleno de ultraderechistas y esas son sus tacticas para ganar las elecciones, lo que haga falta.
0 K 12
oLiMoN63 #6 oLiMoN63
Errónea y sensacinalista.
Nadie ha intervenido nada.
Primer párrafo de la noticia:
Nucleares, centrales de gas y carbón e hidráulicas deberán ponerse a disposición de REE de forma inmediata si este grupo se lo exige para controlar la sobretensión en la red.
Nótese el verbo en tiempo futuro (deberán) y el condicional: si este grupo se lo exige para controlar la sobretensión en la red

Pero lo verdaderamente importante es... esto es lo normal, no? o vamos a dejar que se caiga el sistema otra vez?
0 K 10
#1 frankye
¿El que pueda hacer que haga?
0 K 7
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
a ver, a ver, a ver si meten a todo el zorrerio a cargo de los fusibles y la liamos parda
0 K 7

menéame