5
meneos
79
clics
El Gobierno interviene 200 centrales eléctricas
El Gobierno interviene 200 centrales eléctricas por la posibilidad de otro apagón.
actualidad
#2
oceanon3d
*
¿Apesta a empresas privadas tentadas de fastidiar porque con demasiadas renovables en el fregado no les salen las cuentas al nivel jugoso al que están acostumbradas?
3
K
48
#4
Jakeukalane
El artículo está asumiendo en el titular lo que dicen las eléctricas que seguro que es falso. Yo ya está a ilusionado de que hubieran intervenido a la panda de criminales que son las eléctricas.
1
K
29
#3
Torrezzno
Pensaba que ya funcionaba así. Que era Red eléctrica la que decidía quien tenia que estar funcionando
0
K
20
#7
Veelicus
No tengo ninguna duda que unos dias antes de las proximas elecciones habra un apagon en España, ¿porque?, este pais cada dia esta mas lleno de ultraderechistas y esas son sus tacticas para ganar las elecciones, lo que haga falta.
0
K
12
#6
oLiMoN63
Errónea y sensacinalista.
Nadie ha intervenido nada.
Primer párrafo de la noticia:
Nucleares, centrales de gas y carbón e hidráulicas deberán ponerse a disposición de REE de forma inmediata si este grupo se lo exige para controlar la sobretensión en la red.
Nótese el verbo en tiempo futuro (deberán) y el condicional:
si este grupo se lo exige para controlar la sobretensión en la red
Pero lo verdaderamente importante es... esto es lo normal, no? o vamos a dejar que se caiga el sistema otra vez?
0
K
10
#1
frankye
¿El que pueda hacer que haga?
0
K
7
#5
CharlesBrowson
a ver, a ver, a ver si meten a todo el zorrerio a cargo de los fusibles y la liamos parda
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
