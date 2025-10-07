edición general
El Gobierno intenta convencer a Podemos para que no tumbe dos votaciones clave: el embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible

Semana decisiva para entender hasta dónde llega la estrategia de Podemos, socio imprescindible de la mayoría, para poner en aprietos al Gobierno casi en cada tema. El Ejecutivo aún confía en convencer al grupo de Ione Belarra de que al menos se abstenga en las dos votaciones decisivas de este martes y miércoles, el decreto del embargo de armas a Israel y la ley de movilidad sostenible, de la que dependen la llegada de otros 10.000 millones de euros de fondos europeos.

#3 omega7767
"A la formación izquierdista no le gustan las excepciones que plantea y cree que está “llena de agujeros” porque ni impide el comercio de armamento con las filiales de empresas israelíes ni establece controles al cargamento de los buques ni prohíbe el uso de las bases de EE UU en Rota y Morón, aunque algunas de estas iniciativas ya están previstas en otras normas. "

osea, ¿que es una ley de embargo llena de excepciones ?
7
#2 Macadam
Que empiecen quitando la cláusula de excepción incluida en el texto que permite operaciones de compraventa si concurren razones de interés general.

www.europapress.es/nacional/noticia-podemos-mantiene-incognita-voto-de
8
#6 Abril_2025
#2 Entonces bloquearán los partidos de derechas que dan el sí a la votación.

Si en Podemos no entienden que para negociar hay que ceder, mal vamos.
0
#1 vvjacobo
Menudo olorcillo a manipulación que tiene este titular!
3
#4 angelitoMagno
¿Cuál es el problema de la ley de movilidad sostenible?
1
#8 Barney_77
#4 Que asi pueden joder al gobierno
2
#9 cenutrios_unidos
¿Y la derogación de la ley mordaza como va?
2
#10 angelitoMagno
#9 No hay mayoría legislativa para derogarla.
0
#11 Barney_77
#10 Ni para aprobar casi nada.
1
#5 NoMeVeas
Psoeizado
0
#7 Macnulti_reencarnado
Podemos es historia.
0

