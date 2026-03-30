El Gobierno y la Iglesia firman el acuerdo para reparar e indemnizar a las víctimas de pederastia sin incluir baremos: “Comenzamos una nueva etapa”

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial no incluye baremos ni cantidades económicas y “siempre será el Estado quien tenga la última palabra”, mientras que las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia, ha explicado el ministro Bolaños tras la firma del acuerdo. “Hoy es un día de justicia con las víctimas”, ha asegurado.
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La diferencia que ahora lo ocultaran mejor o no dejaran constancia ni de los informes.
Pos no, hacemos la vista gorda, ponemos dinero decimos que "perdon" y a otra cosa. Panda de hijos de puta mal nacidos y el gobierno más de lo mismo por aceptar este chantaje.
"“Esta es nuestra forma de pedir perdón” Si es que te tienes que reir para no prenderle fuego a estos miserables...