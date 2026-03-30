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El Gobierno y la Iglesia firman el acuerdo para reparar e indemnizar a las víctimas de pederastia sin incluir baremos: “Comenzamos una nueva etapa”

El Gobierno y la Iglesia firman el acuerdo para reparar e indemnizar a las víctimas de pederastia sin incluir baremos: “Comenzamos una nueva etapa”

La nueva vía de reparación para los casos en los que ya no es posible la vía judicial no incluye baremos ni cantidades económicas y “siempre será el Estado quien tenga la última palabra”, mientras que las indemnizaciones correrán a cargo de la Iglesia, ha explicado el ministro Bolaños tras la firma del acuerdo. “Hoy es un día de justicia con las víctimas”, ha asegurado.

| etiquetas: gobierno , iglesia , víctimas , pederastia
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3 comentarios
4 1 0 K 61 actualidad
JackNorte #1 JackNorte *
Cuando se han ocultado avisos la probabilidad que se repita si no se penaliza a los que los ocultaron y o los hicieron desaparecer , se repetira.
La diferencia que ahora lo ocultaran mejor o no dejaran constancia ni de los informes.
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KoLoRo #2 KoLoRo *
Entonces, entenderemos que todos esos pederastas terminaran en la carcel, verdad? VERDAD? Por que si aceptan pagar, es que aceptan que existio el delito y sabemos con nombre y apellidos quienes son, no?

Pos no, hacemos la vista gorda, ponemos dinero decimos que "perdon" y a otra cosa. Panda de hijos de puta mal nacidos y el gobierno más de lo mismo por aceptar este chantaje.

"“Esta es nuestra forma de pedir perdón” Si es que te tienes que reir para no prenderle fuego a estos miserables...
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ochoceros #3 ochoceros
#2 No, sólo han negociado la tarifa para poder seguir haciendo de lo suyo. Y seguro que por detrás, de un modo u otro, lo pagamos entre todos.  media
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menéame