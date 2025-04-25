edición general
El Gobierno de Hungría lanza una ofensiva contra Ucrania en medio de una "consulta nacional ( ENG)

El gobierno de Hungría lanzó esta semana una enorme campaña anti-Ucrania en los medios de comunicación y en vallas publicitarias en medio de la última "consulta nacional" sobre la candidatura del asediado país para unirse a la UE. La campaña de vallas publicitarias presenta fotos bastante poco favorecedoras de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el líder del partido de centroderecha PPE del Parlamento Europeo, Manfred Weber, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, con el lema que acompaña: "¡No dejes que decidan s

hungría , elecciones , ucrania , corrupción
Andreham #3 Andreham
"Si Ucrania se une, no quedará dinero para Hungría" es un poco... por una parte, directo y sin rodeos; pero por otra parte algo que el resto de Europa debería de hacer alzar una ceja.
#5 DenisseJoel
No creo que a nadie se le pase por la cabeza meter a un país en guerra en la UE.
xiobit #4 xiobit
Son egoístas sinceros.
NATOstrófico #1 NATOstrófico
...plantea a los ciudadanos una simple pregunta: ¿apoya usted la pertenencia de Ucrania a la UE? Los funcionarios del gobierno, incluido el primer ministro, afirman que la adhesión de Ucrania, aparentemente prometida por la UE "para 2030", destruiría la economía de Hungría. "Si Ucrania se une, no quedará dinero para Hungría
NATOstrófico #2 NATOstrófico
La cartelería es bastante agresiva  media
#6 Aitr
Aquí no veremos una consulta así... Ni para Ucrania ni para nada.
