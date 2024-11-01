edición general
El Gobierno financiará la fase final de la mayor exhumación de republicanos en Madrid tras dos años de espera

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática destina 115.000 euros a costear las identificaciones de los cuerpos recuperados en la fosa de Colmenar Viejo después de que el proyecto se quedara en un limbo por la falta de fondos

Polarin
Pero... a ver... si alguien se encuetra restos humanos en donde sea... habra un protocolo legal. Alguien tendra que ir, un forense determinar la causa y la fecha de la muerte y habra que sacarlos.

No entiendo el sesgo ideologico de "no saco cadaveres de ..." porque son de la Guerra Civil, ... . Para empezar, hasta que no haya un estudio forense no lo sabe nadie. Y una vez que haya un estudio forense, no entiendo que sea legal no extraer cadaveres humanos y no investigar las circustancias de su muerte.

Eso deberia de ser un tema local, como cuando alguien encuetra un cadaver por lo que sea en algun sitio: la policia lo investiga.
