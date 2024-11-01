El Gobierno destinará 1.280 millones de euros en 2026 para impulsar el vehículo eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que en 2026 el Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico. Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora)