El Gobierno destinará 1.280 millones de euros en 2026 para impulsar el vehículo eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que en 2026 el Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico. Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora)
Sanidad y Educación era?
El otro día salió el presidente diciendo los dineros que habían dado a las comunidades del PP para invertir en sanidad y en educación. ¿Que ha hecho la mafia del PP con esos dineros?
Eso es lo que era... liante.
Ya sabemos todos que el PP y sus numerarios tienen que mentir si quieren que los ciudadanos de a pie les voten, como es el caso.
Reitero mi comentario, se nos hace creer que los impuestos son prácticamente íntegros para sanidad y educación y se demuestra a diario, que no
En Soto del Real han entrado con condena 88 políticos. De esos 3 son del PSOE y 1 no recuerdo.
Si a 4 le metes un 2500% te sale 84.
El número de políticos corruptos del PP que han sido ingresados en soto del real con condenas firmes supera a los de los otros grupos en un 2.500 %, o sea, dos mil quientas veces.
Todos son iguales, sí... anda que ya te vale.
Para mi, ambas organizaciones son criminales con el fin de saquearnos a todos
