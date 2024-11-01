edición general
El Gobierno destinará 1.280 millones de euros en 2026 para impulsar el vehículo eléctrico

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que en 2026 el Gobierno impulsará un paquete de medidas valorado en 1.280 millones de euros para impulsar la demanda del vehículo eléctrico en España. En primer lugar, se pondrá en marcha un programa de ayudas, denominado Plan Auto+, que estará dotado de 400 millones de euros para incentivar la compra del vehículo eléctrico. Dicho plan contará con fondos que serán gestionados directamente por el Gobierno central, y no por las comunidades autónomas (como sucedía hasta ahora)

11 comentarios
#1 vGeeSiz
dinero de los trabajadores para que los que no lo necesitan, compren juguetitos de la agenda, todo correcto.

Sanidad y Educación era? xD
#3 j-light
#1 Es la necesidad del trabajador moderno, "cool", "indie", "digital nomad", hombre, no seas clasista y pienses solo en los trabajadores "vintage".
OCLuis #4 OCLuis *
#1 Sanidad y educación están transferidas a las comunidades autónomas. ¿O ya no te acuerdas cuando Ayuso intentó malmeter y decir que la culpa de las muertes en las residencias era de Pablo Iglesias?
El otro día salió el presidente diciendo los dineros que habían dado a las comunidades del PP para invertir en sanidad y en educación. ¿Que ha hecho la mafia del PP con esos dineros?

Eso es lo que era... liante. :wall: :wall: :wall:

Ya sabemos todos que el PP y sus numerarios tienen que mentir si quieren que los ciudadanos de a pie les voten, como es el caso.  media
#5 vGeeSiz
#4 a mi que me cuentas del PP? Si PPSOE son lo mismo pero con distinto disfraz.

Reitero mi comentario, se nos hace creer que los impuestos son prácticamente íntegros para sanidad y educación y se demuestra a diario, que no
lonnegan #6 lonnegan *
#5 No se te hace creer nada y si no sabes a donde van tus impuestos es porque te de la real gana de no saberlo, porque es tan fácil con ver el cuadro de gasto de los presupuestos generales del estado, a golpe de click lo tienes. Ahí ves a donde van tus impuestos, y la mayor parte va a pensiones, no a sanidad.

www.ecoavant.com/actualidad/presupuestos-generales-estado-2023-en-graf
#7 vGeeSiz
#6 yo eso ya lo se, pero bueno quizás vivamos en realidades paralelas, porque cuando sale la noticia de algo relacionado con impuestos, viene el comando G a decir que pagar menos impuestos = quitar sanidad y educación pública y no el chorreo diario que vemos
lonnegan #9 lonnegan
#7 Es que es obvio que lo quitan de ahí, las pensiones no se tocan, es un suicidio electoral.
OCLuis #8 OCLuis *
#5 ¿Otra vez mintiendo y tratando de confundir a quien te lea? No tienes remedio.

En Soto del Real han entrado con condena 88 políticos. De esos 3 son del PSOE y 1 no recuerdo.
Si a 4 le metes un 2500% te sale 84.

El número de políticos corruptos del PP que han sido ingresados en soto del real con condenas firmes supera a los de los otros grupos en un 2.500 %, o sea, dos mil quientas veces.

Todos son iguales, sí... anda que ya te vale.
#10 vGeeSiz
#8 si, podríamos hacer la misma en las cárceles de Andalucía...ah no, que los de los ERES ya están todos fuera xD xD xD

Para mi, ambas organizaciones son criminales con el fin de saquearnos a todos
Cherenkov #11 Cherenkov
#1 Es un asunto de estrategia nacional dejar de depender de paises tipo petromonarquias como Arabia Saudi o EEUU, ¿sabes la fuga de capitales que supone anualmente semejante gasto en petroleo? ¿o solo vienes aquí a soltar el argumentario aprendido en forocarros?
